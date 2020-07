Eine klare Kommunikation unter Nachbarn schont den Geldbeutel. Das wurde in einem Strafprozess gegen einen Vater und seinen Sohn deutlich. (David-Wolfgang Ebener/dpa)

Landkreis Osterholz. Eine klare Kommunikation unter Nachbarn spart Nerven und schont den Geldbeutel. Das wurde in einem Strafprozess gegen einen 49 Jahre alten Vater und dessen 23-jährigen Sohn aus Ritterhude deutlich.

Die redeten schon seit Jahren nicht mehr miteinander, sagte der 23-Jährige über das Verhältnis seiner Eltern zu ihrem Nachbarn. Deshalb sei er Wochen zuvor zum Nachbarn gegangen, um diesem mitzuteilen, dass man auf das Grundstück ragende Äste einer Eiche abschneiden wolle. Das war Anfang Oktober im vergangenen Jahr. „Er hat sein Einverständnis gegeben. Darum habe ich mich auch gewundert, dass er so durchgedreht ist und gedroht hat, das habe noch ein Nachspiel“, sagte der 23-Jährige als Angeklagter im Amtsgericht. Sein Vater hielt sich im Prozess mit Aussagen weitgehend zurück. Mit einer Kettensäge waren beide am ersten Oktobersonnabend nachmittags zur Sache gegangen. Das abgesägte Holz zerkleinerten sie.

Als er abends nach Hause gekommen sei, habe er gesehen, dass die halbe Krone weggeschnitten worden war, sagte der 65-jährige Nachbar als Zeuge aus. „Ich habe noch gesagt, das Holz könnt ihr dann ja zu mir rüberbringen.“ Doch das sei nicht passiert. „Das Holz haben wir noch nicht verwendet. Das kann ich zurückbringen“, sagte der 23-Jährige.

„Haben Sie Ihren Nachbarn darauf angesprochen, dass Sie eine Absprache getroffen hatten?“, fragte Strafrichterin Johanna Kopischke Vater und Sohn. Darauf entgegnete der 23-Jährige, dass er dem 65-Jährigen entgegengehalten habe: „Ich habe doch Bescheid gesagt. Er erwiderte aber, ich habe ihn damals falsch verstanden.“

Der 65-Jährige hat Anzeige wegen Diebstahls und Sachbeschädigung bei der Polizei erstattet. Zudem hat der Ritterhuder die Gemeinde über den Vorgang informiert. Denn die Eiche gehört zu den Bäumen in der Gemeinde, die im Bebauungsplan der Gemeinde festgesetzt und somit geschützt sind. Insofern wäre es notwendig gewesen, schon im Vorwege auch bei der Gemeinde anzufragen, ob und in welchem Umfang eingegriffen werden durfte. Deshalb liegt in diesem Fall außerdem ein Verstoß gegen die Baumschutzsatzung vor, das ist eine Ordnungswidrigkeit. Jede Gemeinde hat ihre eigene Baumschutzsatzung, die im Internet abzurufen ist.

Schaden von rund 2500 Euro

Die Gemeinde Ritterhude schaltete in konkreten Fall einen Sachverständigen ein. Der kam zu dem Schluss, dass ein Schaden von 2450 Euro entstanden ist. Der Sachverständige habe auch angenommen, die Eiche werde abgängig sein, sagte der 65-Jährige. „Aber sie wächst doch wieder.“

Grundsätzlich regelt das Bürgerliche Gesetzbuch das Abschneiden von überhängenden Zweigen. Darin heißt es: „Der Eigentümer eines Grundstücks kann Wurzeln eines Baumes oder eines Strauches, die von einem Nachbargrundstück eingedrungen sind, abschneiden und behalten. Das gleiche gilt bei herüberragenden Zweigen, wenn der Eigentümer dem Besitzer des Nachbargrundstücks eine angemessene Frist zur Beseitigung bestimmt hat und die Beseitigung nicht innerhalb der Frist erfolgt. Dem Eigentümer steht dieses Recht nicht zu, wenn die Wurzeln und die Zweige die Benutzung des Grundstücks nicht beeinträchtigen.“

Man solle einmal über eine Einstellung des Verfahrens nach Paragraph 153a, Absatz 2 der Strafprozessordnung nachdenken, schlug Strafrichterin Kopischke vor. Danach kann das Gericht mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft und des Angeschuldigten das Verfahren vorläufig einstellen. Außerdem werden dem Angeschuldigten Auflagen und Weisungen erteilt. Darauf konnten sich die Staatsanwältin, der Verteidiger Franz-Joseph Kemper-Köster sowie Vater und Sohn einlassen.

So erging der Beschluss der Richterin, das Verfahren vorläufig gegen eine Geldauflage von jeweils 200 Euro zugunsten des Eichenbesitzers einzustellen. Außerdem muss das abgeschnittene und zerkleinerte Holz zurückgebracht werden. Bei beiden Angeklagten liegen keine Eintragungen im Bundeszentralregister vor. „Das waren Missverständnisse und mangelnde Kommunikation“, befand die Richterin. Sie gab Vater und Sohn mit auf den Weg: „Kommunizieren Sie deutlicher!“