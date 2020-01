Seit 1823 gehört das Hotel Haar an der Hembergstraße zum Worpsweder Ortsbild. Nun wird es komplett umgebaut und soll im Spätsommer neu eröffnen. (Christian Kosak)

Worpswede. Seit fast 200 Jahren gehört das Hotel Haar an der Hembergstraße zum Worpsweder Ortsbild. Von außen sieht das Gebäude, das 1823 erbaut und zweimal erweitert wurde, nahezu unverändert aus. Innen aber ist kaum ein Stein auf dem anderen geblieben. Selten war der Begriff Kernsanierung angebrachter. Im Obergeschoss fallen die letzten Zwischenwände, in akkurater Handarbeit mit Vorschlaghammer und reichlich Staub. Holzdecken und -gebälk liegen offen, die Böden sind aufgerissen, die Fenster schon ersetzt. Hinter einem Trümmerberg sind die Reste eines Sanitärbereichs noch zu erkennen. Die letzte Kloschüssel wird als nächstes fallen.

Eigentlich sollte das Traditionshaus im Mai wieder eröffnen, doch angesichts des doch unerwartet großen Sanierungsbedarfs wird daraus nichts. „Irgendwann im Spätsommer“, prognostiziert Erwin Bienewald. Der umtriebige Unternehmer hat das Haus für seine Stiftung Maribondo gekauft. Die sitzt in Osterholz-Scharmbeck und betreibt zahlreiche Projekte in der Region: eine Bowlingbahn und ein Kaufhaus in der Kreisstadt, das Gasthaus Schamaika im Teufelsmoor, den Semkenhof, die Galerie im Blauen Haus und mehrere Wohnprojekte in Worpswede, auch Hotels in Bremen und Burhave.

Allen Unternehmungen liegt ein inklusives Konzept zugrunde. Angefangen hat Bienewald in den 1980er-Jahren in der Hansestadt mit unorthodoxen Wohnprojekten. Er hatte die elterliche Baufirma geerbt, bebaute Baulücken und brachte Punks und andere Menschen, die als Mieter eher nicht begehrt waren, unter. Nun sei der Zeitpunkt günstig, sich von Wohnungen und Häusern zu trennen, sagt Bienewald, der sich mittlerweile auf Projekte für Menschen mit Behinderungen konzentriert. Mit den Immobilien-Erlösen finanziert er neue Objekte wie das Hotel in Worpswede, gleichzeitig übernimmt er auch den Diedrichshof im Künstlerdorf.

Frühere Chefin bleibt im Haus

Das Hotel Haar hatte er im vergangenen Frühjahr gekauft, bis Oktober lief noch der Betrieb unter der Vorbesitzerin Christel Schwake. Seitdem wird umgebaut, Schwake aber ist nach wie vor jeden Tag vor Ort. Sie bleibt dem Haus erhalten, nach der Neueröffnung arbeitet sie als Betriebsleiterin für den neuen Hausherren. „Die sind ja alle nicht vom Fach“, sagt sie und grinst. Eigentlich könnte sie sich zur Ruhe setzen, aber ein, zwei Jahre lang möchte sie ihr Wissen doch gerne noch weitergeben. Das neue Team wird aus rund zehn Personen bestehen, die meisten davon schwerbehindert, dazu einige pädagogische Fachkräfte. Etwas gastronomische Erfahrung könne da nicht schaden, meint Schwake.

Zwei oder drei Stellen seien noch offen, berichtet Bienewald. Und er spricht davon, dass es zunehmend schwieriger wird, Personal mit Beeinträchtigungen zu finden. Dieses Konzept aber trägt seine Firmen: Mit bis zu 30 Prozent werden die Lohnkosten gefördert, das macht es finanzierbar. Selbst wenn dieses Personal vielleicht nicht so belastbar ist wie anderes, man beispielsweise einem Fahrer, der nichts heben kann, einen Beifahrer, der möglicherweise keinen Führerschein machen kann, zur Seite stellen muss. Manchmal aber finden sich „Perlen“, wie Bienewald erzählt: Die ehemalige Apothekerin, deren Augenleiden Rezepte für sie unlesbar macht, oder der Handwerker, der nur noch einen Arm benutzen kann. Solche Menschen gelten als 100 Prozent schwerbehindert, auf dem ersten Arbeitsmarkt haben sie kaum noch Chancen. Im Hotel aber werden sie gebraucht, und es lassen sich für sie individuell passende Arbeitsbereiche schaffen. Eine Thekenkraft im Rollstuhl? Warum nicht, wenn an der Theke alles für sie erreichbar ist.

Und auch die Gäste können – müssen aber nicht – Beeinträchtigungen haben. Der Ausbau erfolgt barrierefrei und so klimaneutral, wie es eben möglich ist in dem historischen Gemäuer. Ein wenig musste Bienewald von seinen Ambitionen abrücken, dafür war die Bausubstanz zu mitgenommen. Einen Fahrstuhl soll es geben, aber eine Isolierung wie in einem Niedrigenergiehaus? Das werde man nicht hinbekommen, sagt er. Schon so seien die Kosten explodiert, wo man genau lande, lasse sich nicht sagen. Siebenstellig werde es allemal. Das Ergebnis soll Neu und Alt verbinden. Zwischen modernen Möbeln und zeitgemäßem Ausbau sollen Antiquitäten und alte Worpsweder Kunst, die zum früheren Inventar gehörten, wieder einziehen. Bienewald hat sie gleich mitgekauft. „Keine Ahnung, was das alles wert ist ...“, behauptet er.

Es soll weiterhin bei 16 Zimmern und etwas über 30 Betten bleiben, und auch das bisherige Preisniveau bleibt mit rund 50 bis 60 Euro für ein Einzelzimmer und 90 Euro für das Doppelzimmer in etwa stabil. Darin enthalten ist das Frühstück, eine weitere Gastronomie soll es im Hotel Haar aber nicht geben. „Wir wollen hier keine Konkurrenz zu bestehenden Betrieben sein“, sagt Bienewald. In der Küche, die gerade nur an den alten Kacheln an der Wand noch zu erahnen ist, soll auch für Schulen und Catering gekocht werden – ein weiteres Betätigungsfeld von Maribondo. Bis es so weit ist, müssen aber noch einige Kubikmeter Schutt und Baumaterial bewegt werden.

Zur Sache

Pläne für den Diedrichshof

Die Stiftung Maribondo wird neben dem Hotel Haar auch den Worpsweder Dietrichshof zum 1. April übernommen. Das Ensemble mit Villa, Gästehaus und Hoetger-Garten gehört weiterhin der Bremer Heimstiftung, Maribondo hat es aber langfristig gepachtet. Auch hier bestehe Sanierungsbedarf, der aber wegen des Denkmalschutzes der historischen Anlage weitaus schwieriger umzusetzen sei, berichtet Erwin Bienewald. Er will den bisherigen Tagungs- und Workshopbetrieb fortführen. Auch soll der Dietrichshof weiterhin Mitglied im Worpsweder Museumsverbund bleiben.

Der Bebauungsplan definiert darüber hinaus, dass das Ensemble auch als Feriendomizil für behinderte und alte Menschen zu nutzen sei, eine gastronomische Bewirtschaftung aber sieht er nicht vor. Bienewald setzt darauf, eine Sondergenehmigung zu erhalten, um am Wochenende einen Cafébetrieb mit regelmäßiger Öffnung des sonst kaum zugänglichen Gartens zu ermöglichen. Auch dieses Haus soll ein inklusives Mitarbeiterteam führen. Inwiefern die Gebäude barrierefrei umgebaut werden können, sei noch offen. Einen entsprechenden Bauantrag habe man gestellt, so Bienewald, nun warte man auf Ergebnisse von der zuständigen Kreisbehörde.