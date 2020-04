Rolf Petrat leitet das Haus am Markt. In dem Lilienthaler Seniorenpflegeheim gilt wie überall ein striktes Besuchsverbot. Petrat hat festgestellt, dass Angehörige für den Kontakt mit den Bewohnern nun neue Kommunikationswege beschreiten. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal/Grasberg/Wilstedt. Auch während der Corona-Krise sind Ehrenamtliche der Alzheimer Gesellschaft Lilienthal im Einsatz. Eine Sondererlaubnis des Landes erlaube ihnen, dass sie auch jetzt Menschen mit Demenz stundenweise in deren häuslichen Bereichen betreuen – vorausgesetzt, die Angehörigen sind damit einverstanden, so die zweite Vorsitzende der Gesellschaft, Ingeborg Manowski. Zwischen den dafür ausgebildeten Helferinnen und Helfern und ihren Betreuten habe sich oftmals eine Freundschaft gebildet, die auch jetzt weiter gepflegt werden darf. Anders bei Menschen mit Demenz in Pflegeheimen. Dort herrscht ein generelles Zugangsverbot für Besucher und ein Aufnahmestopp für Neubewohner.

Einzelbesuche dürfen die Ehrenamtlichen der Alzheimer Gesellschaft noch machen, deren regelmäßige Gruppen und Treffen wie Alzheimer Café oder Kunsttherapie entfallen. Mehr aber sorgt sich Manowski um Demenzkranke in Heimen. Besuch von Angehörigen ist zu deren Schutz verboten. Für Manowski eine vollkommen verständliche Maßnahme. Nur fürchtet sie: „Das ist leider Menschen mit Demenz nicht zu vermitteln.“ Aber gerade Menschen mit Demenz benötigen „sehr viel Zuwendung und Verständnis“, so Manowski und sie gebraucht das Wort „vereinsamen“. Sie habe bereits mit Angehörigen gesprochen, die „sehr traurig“ waren.

So traurig muss der Alltag gar nicht sein. Einen Spaziergang im weitläufigen hauseigenen Park können beispielsweise die Bewohner des Grasberger Pflegeheims Haus Eichenrund unternehmen. Dort leben „nicht wenig“ Menschen mit Demenz, erzählt der Kaufmann im Gesundheitswesen, Marc Peters. Und trotz Corona-Krise dürften sich die Bewohner frei Haus und im Garten bewegen.

„Das einzige, was schwer ist, ist, dass sie ihre Angehörigen nicht sehen können“, so Peters. Das verwirre Menschen mit Demenz teilweise. Doch durch die Krankheit wird das Zeitgefühl ein anderes. Wie lange der letzte Besuch zurückliegt, wissen sie teils nicht mehr. Um die Besuche zu kompensieren, können die Bewohner täglich mit ihren Angehörigen telefonieren. Und: „Wir haben die Betreuung hochgeschraubt“, so Peters. „Wir versuchen, den Alltag so schön wie möglich zu gestalten.“ Es werde gebastelt, gekocht und gespielt.

Andrea Wohlmacher vom Haus Wilstedt sagt: „Für die meisten unserer Bewohner ist die Kontaktsperre nicht tiefgreifend.“ In dem Haus werden Menschen mit Demenz betreut. Da diese„oftmals eine so deutliche zeitliche Desorientierung“ haben, bemerken sie demnach nicht, „wie viele Tage oder Wochen zwischen den Besuchen liegen“. Das sei in den Zeiten von Corona nicht anders als ohne Corona. Schwieriger zu verstehen sei für die Wilstedter Heimbewohner indes, dass sie nicht mehr einkaufen gehen sollen. Für einige sei das eine sehr wichtige Tätigkeit, der sie gerne mehrmals pro Woche nachgehen.

Zimmer bleiben offen

Kontaktbeschränkungen innerhalb des Hauses mit den Mitarbeitern sei für die Bewohner überhaupt nicht machbar. „Demenz erkrankte Menschen haben die Neigung, immer Gesellschaft zu suchen. Alleine sein ist für sehr viele ein Zustand, den sie nicht aushalten“, so Wohlmacher. Da diese Menschen zudem in allen Bereichen eine umfassende Betreuung und Pflege benötigen, sei es auch nicht möglich, dabei den Kontakt zu reduzieren.

Menschen mit Demenz leben auch im Lilienthaler Seniorenpflegeheim Haus am Markt. „Wir können die Bewohner nicht im Zimmer halten und verschließen“, sagt Einrichtungsleiter Rolf Petrat. Außerdem sei das Freiheitsentzug. Rigoros setze er die Zugangsbeschränkung für Haus und Gelände durch. Seit dem 17. März ist das Haus für Besucher dicht. Er sagt: „Das finden viele Angehörige doof.“ Und sie weichen auf alternative Kommunikationswege aus. Interessant ist, so Petrat: „Wir kriegen buntes Briefpapier von Urenkeln und Enkeln, die schreiben.“ Dazu kommt der Kontakt per Telefon, E-Mail und Postkarten und gerade werde versucht, an einer Videofunktion zu arbeiten. Allerdings ginge das nicht für jeden. Bei einigen würden durch die Veränderungen alte Lebenswelten oder Ängste wieder hochgeholt. Unter Umständen könne das belastend sein. Petrat sagt daher: „Solange die Kinder vergessen sind, leben sie ruhig vor sich hin.“

Daneben setzt Petrat auf strenge Hygienemaßnahmen und Desinfektionsmittel. So gelinge dem Heim das, was er „Spagat zwischen Sicherheit und Zuwendung“ nennt. Er weiß über die Demenzkranken: „Sie bekommen schon eine Veränderung mit, und dass es nicht wie normal ist.“ Aber: „Sie erkennen nicht, dass es eine Pandemie ist. Das verordnete Zutrittsverbot kann man nicht mit unserer Logik erklären.“ Die Einrichtung gehe dafür bei jedem individuelle Wege, mit Gesprächen, Erzählen oder Singen. Der Wegfall der Besuche durch Angehörige und damit verbundene Gespräche schaffe für Petrat und seine Kollegin von der Heimleitung zusätzliche Zeit, die sie mit den Bewohner verbringen können. Zufällig habe er auch vor Kurzem den Dienstplan umgestellt, so dass „zusätzliches Personal für die soziale Betreuung“ im Dienst sei, berichtet er.