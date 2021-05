Philine Griem, Leiterin der Worpsweder Künstlerhäuser, mit Jeanne Astrup-Chauvaux und Jonathan Heck von der Gruppe "Späti, Späti" (von links). (Lars Fischer)

Worpswede. Die Künstlerhäuser Worpswede bespielen den früheren Kiosk auf dem Großen Parkplatz, auch als „Albert Hall“ bekannt, seit einigen Monaten mit wechselnden Schaufenster-Ausstellungen. Nun ist der kleine Raum aber temporär wieder zum dem geworden, was er ursprünglich einmal war: ein Kiosk. Aber einer, in dem es neben Kaffee oder Cola vor allem Kommunikation gibt – unter den bekannten, erschwerten Bedingungen einer Pandemie. Verantwortlich dafür ist eine 16-köpfige Architektur-Studentengruppe der Hochschule für Künste aus Berlin, die sich selber „Späti, Späti“ nennt. So heißen in der Metropole die kleinen Läden mit extra langen Öffnungszeiten. Im Worpsweder Umfeld geht es aber weniger ums Bier nach Mitternacht als um die Erforschung neuer Formate der Kontaktmöglichkeiten. Die Zwischenbilanz, die Gruppenmitglied Jonathan Heck zieht, klingt erstaunlich: „Je strenger wir die Regeln nehmen, umso mehr Freiheiten gewinnen wir!“ Gemeint ist: Je weniger über das Setting diskutiert werden muss, umso mehr Platz bleibt für den Inhalt – selbst im kleinsten Kiosk.