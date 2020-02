Oliver Twisterling (v.l.) mit den Kameraden Patrick Kück, Thore Twisterling, Lutz Jötten, Wolfgang Behrens, Anne Finkel, Michael Hubert-Ludwigs, Hans-Dieter Wendelken und Schorse Behrens. (Uwe Knop)

Worpswede. Der Vorsitzende des Worpsweder Schützenvereins, Oliver Twisterling, hatte seine Vereinskollegen zur Jahreshauptversammlung in die Schützenhalle auf dem Findorffberg eingeladen. 38 wahlberechtigte Mitglieder waren dem gefolgt und hörten zunächst die Berichte der Funktionsträger und vom großen Engagement und Erfolgen der Sportler bei unterschiedlichen Wettbewerben bis hin zur Deutschen Meisterschaft. Sportleiterin Anne Finkel informierte danach über verschärfte Richtlinien bei Wettbewerben.

Bei den Wahlen zum Vorstand wurden Michael Hubert-Ludwigs, Anne Finkel und Wolfgang Behrens wiedergewählt und als Stellvertreter Thore Twisterling, Lutz Jötten und Hans-Dieter Wendelken. Ein besonderer Dank ging an Jürgen Heitmann, er war 17 Jahre lang stellvertretender Kassenführer und übergab nun sein Amt an Patrick Kück. Anschließend wurden die Termine für 2020 besprochen, wobei die Vorfreude auf das Schützenfest mit Worpsweder Berg-Party am 13. Juni schon jetzt groß sei, so Sprecher Uwe Knop.