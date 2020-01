Tanzen macht Laune: Beim Tag der offenen Tür im Campus waren Square Dancer und Gäste bestens gestimmt. (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. „Ich bin neugierig“, sagt Sandra Tschirschnitz aus Hambergen. Deshalb besuche sie den Abend der offenen Tür des Square-Dance-Clubs Open Squares Osterholz-Scharmbeck. Nach einer knappen Stunde hat sie ihr Fazit im Bildungshaus im Campus gezogen: „Das ist ziemlich einfach zu erlernen. Hier herrscht eine lockere Atmosphäre. Das sind hier nette Menschen. Das hat mich angesprochen.“

Square heißt Quadrat. Dementsprechend stellen sich jeweils vier Paare im Quadrat zueinander auf. Leise Country-und-Western-Musik ertönt. Der Caller, ein Zurufer, tritt auf den Plan. In diesem Fall hat Gudrun Welle diese Rolle übernommen. „Turn right. Turn left. Swing the partner“, ruft sie in Abständen den Tanzenden zu. Die Ansagen werden prompt umgesetzt. Aufmerksam verfolgen Besucher und Interessierte, wie die Tanzenden mit ihren Figuren den Zurufen des Callers Folge leisten. Doch nicht allen fällt das so leicht wie Sandra Tschirschnitz. Obwohl sie „tänzerisch vorgebildet“ sei, falle ihr das schwer, räumt eine andere Teilnehmerin ein. „Das habe ich mir anders vorgestellt. Aber das ist eine neue Erfahrung.“

„Ohne den Caller geht nichts“, sagt Beate Liebe, Präsidentin beziehungsweise Vorsitzende des Clubs. Man lerne die Figur auswendig, sagt sie, aber nicht den Tanz. Die Calls sind weltweit normiert. So kann jeder Tänzer weltweit sofort in eine Gruppe einsteigen.

Den Square-Dance-Club Open Squares gibt es schon seit 30 Jahren in der Kreisstadt. Mehr als 50 Menschen gehören dem Verein an. Treffpunkt und Tanzort ist in der Regel die Mehrzweckhalle der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Buschhausen. Hella Bauer macht seit 25 Jahren mit. „Das ist Freude pur“, strahlt sie. Im Club herrsche eine gute Stimmung, sie habe hier viele neue Freunde gefunden, fasst sie zusammen. Außerdem beanspruche Square-Dance den Geist, weil man sich auf die Zurufe des Callers konzentrieren müsse, so ihre Erfahrung.

„Das war ein schöner, schwungvoller Abend“, sagt Beate Liebe. „Wir haben alle viel Spaß gehabt. Um die 20 Interessierte hat sie am Abend der Offenen Tür gezählt. „Nun bin ich gespannt, wer sich zum nächsten Kurs anmelden wird.“ Jeder sei willkommen, so Beate Liebe. Das gelte gleichermaßen für Singles wie für Paare. „Denn man braucht nicht zwangsläufig einen festen Tanzpartner.“ Wer mit Freude und mit ein bisschen Köpfchen Spaß und Geselligkeit erleben möchte, sei beim Square Dance an der richtigen Adresse.

Über die Volkshochschule (VHS) bietet der Club einen Square-Dance-Kurs an. Er beginnt unter der Leitung von Gudrun Welle am Donnerstag, 13. Februar, und läuft von 19 bis 21.30 Uhr. Treffpunkt ist das Bildungshaus in der Langen Straße 28. Anmeldungen sind über die VHS erwünscht. Informationen gibt es ansonsten bei Beate Liebe unter Telefon 0 4791/ 46 00 oder auf der Homepage www.opensquares.de.