Die Mädchen Laura, Mia und Finja (von links) sind begeisterte Sportschützinnen. (fotos: Sabine von der Decken)

Borgfeld. In der Ernst-Klüver-Halle herrscht schon am Montagabend hektische Betriebsamkeit, obwohl das Schützenfest erst am Freitag, 23. August, mit dem Bieranstich um 19 Uhr offiziell eröffnet wird. Denn in der Schützenhalle treffen an diesem Abend Schützen befreundeter Vereine ein, um sich im Pokalschießen zu messen. Parallel findet eine Etage höher das Jugendpokalschießen statt. Und dazu haben sich auch einige Lichtpunktschützen angemeldet. „Lichtpunktschießen ist eine relativ neue Variante des Sportschießens“, sagt Jugendleiter Felix Lüdeke. Erst seit zwei bis drei Jahren gibt es in diesem Bereich Meisterschaften. Nicht alle Vereine aber haben die finanziellen Möglichkeiten, eine Lichtpunktschießanlage anzuschaffen. In der Borgfelder Schützengilde sieht das ein wenig anders aus. Globalmittel finanzierten eine der drei vorhandenen Anlagen in der Ernst-Klüver-Halle, eine erhielten die Borgfelder Schützen als Geschenk vom Landesfachverband Schießen.

Seit zwei Jahren sind die zwei Lichtpunktgewehre und die Lichtpunktpistole in Betrieb. Damit konnten sie, so Lüdeke, Kinder unter zwölf Jahren für den Schießsport begeistern. Zurzeit sind es sechs bis acht junge Schützen, die regelmäßig am Montagabendtraining teilnehmen. Mädchen sind in der Überzahl. Das Schützenwesen sei schon lange keine Männerdomäne mehr, weiß Lüdeke. Seitdem er dabei ist, also seit 15 Jahren, hat sich die Anzahl der Schützinnen stetig vergrößert. Der Jugendleiter schätzt das Verhältnis auf 50/50, mit steigender Tendenz bei den Frauen.

Erst im Alter von zwölf Jahren dürfen Kinder auf dem Schießstand mit dem Luftgewehr schießen. Andernfalls brauchen sie eine Ausnahmegenehmigung, die ihre Schießbefähigung bescheinigt. Da aber das Schießen mit einem Luftgewehr unter zwölf Jahren verboten ist, können die Kinder ihr Potenzial schlechterdings unter Beweis stellen. Hier greift das Lichtpunktschießen. Denn diese Variante dürfen Kinder bereits im Alter ab sechs Jahren ausüben und sich in Technik und Zielgenauigkeit üben. „Jetzt können jüngere Kinder mit Lichtpunktschießen trainieren und ihr Potenzial für eine Ausnahmegenehmigung unter Beweis stellen“, erklärt Felix Lüdeke.

Keine Lust auf Paintball

Paintball und Lasertag sind Freizeitaktivitäten, bei denen man auf Gegner schießt. Wie beim Sportschießen aber wird beim Lichtpunktschießen auf unbewegliche Ziele geschossen. Und das ist den jungen Sportschützen wichtig. Paintball und Lasertag geht für die jungen Schützen der Borgfelder Schützengilde gar nicht, Lichtpunktschießen aber umso mehr. Finja (9) nutzt die Technik des Lichtpunktschießens, um den Schulstress hinter sich zu lassen. Die Fokussierung auf den kleinen roten Punkt stärkt ihre Konzentration. Gerade geboren war sie schon Mitglied der Borgfelder Schützengilde. Sie schätzt das Sportschießen als ruhigen Sport, der die Konzentration fördert. „Auf Tennis habe ich keinen Bock“, sagt sie ganz schnörkellos. „Ich fand es einfach cool“, erklärt Laura (10) ihre Begeisterung für das Schützenwesen. Auch Finja und die elfjährige Mia sind familiär „vorbelastet“.

Laura hat gerade den Gang zum Stadtamt hinter sich, um sich hier die Ausnahmegenehmigung ausstellen zu lassen. Mit den Ergebnissen des Lichtpunktschießens in der Tasche kann sie ihre Befähigung nachweisen, ein ärztliches Attest tut das Übrige. Durch den Schießsport fühlt sich die selbstbewusste Zehnjährige mental wie auch körperlich sehr gut trainiert. Unter ihren Klassenkameraden ist sie mit ihrem Hobby die Ausnahme. „Die waren erstaunt, dass ein Mädchen schießt“, berichtet sie. „Das haben sie nicht erwartet.“ Sie geht davon aus, dass sie eine Ausnahme unter den Schülern des Horner Gymnasiums darstellt, die statt Ballett, Fußball, Judo oder Reiten lieber zum Schießen geht. Bei Finja und Mia sieht das ganz ähnlich aus. Allerdings finden einige Klassenkameraden Mias Hobby ein bisschen komisch. Aber das stört weder Mia noch Finja noch Laura. Die drei selbstbewussten, taffen Mädchen sind mit ihrem Sport, der ihnen viel Konzentration abverlangt, sehr zufrieden.

Mit dem Anziehen von Schießhose, -jacke und -schuhen, die sich durch eine große Festigkeit und Stabilität auszeichnen, beginnt das eigentliche Schießen. An den Stellen, an denen das Gewehr anliegt, sorgt eine Gummierung für die Verteilung des Drucks. Und dann verschaffen sich die Drei fachmännisch mit einer Zickzackbewegung der Füße den richtigen Stand. Ein letztes Einknicken der Hüfte, um den Ellenbogen abstützen zu können, und dann heißt es nur noch Konzentration.

Festumzug am Sonntagmittag

Beim großen Festumzug, der Sonntag um 12.45 Uhr am Ratsspiekerpark startet, sind Laura, Finja und Mia auch mit dabei. Mia, weil sie Adjutantin des Jugendkönigs ist, darf vielleicht mit dem Königshaus im Cabrio beim Umzug mitfahren.

Nach dem Umzug bietet die Borgfelder Schützengilde Kindern von sechs bis zwölf Jahren Schnuppertraining im Lichtpunktschießen an. Kinder ab zwölf Jahren dürfen das Luftgewehr ausprobieren. Mit dem traditionellen Laternenumzug durch Borgfeld-West startet am Freitag, 23. August, um 20 Uhr das Kinder- und Jugendprogramm des Borgfelder Schützenfestes. Treffpunkt ist in diesem Jahr der Festplatz. Daran schließt sich bis 22 Uhr die Kinderdisco im Zelt an.

Am Sonnabend, 24. August, findet um 15 Uhr das Kinderkönigsschießen ab zehn Jahren statt. Es winkt als Gewinn eine Mitgliedschaft in der Borgfelder Schützengilde für ein Jahr. Am Montag beginnt um 15 Uhr im Festzelt ein großer Familiennachmittag in Kooperation mit der Tanzschule Picasso.