Horst Brüning von der Stiftung "Wilhelm und Helene Kaisen" und Projektleiter Jens Bruns stellten das Konzept im Ausschuss vor. (Antje Stürmann)

Borgfeld. Wo jetzt noch Pferde weiden, sollen bald die Bagger rollen. Die Borgfelder Stiftung „Wilhelm und Helene Kaisen“ will gemeinsam mit der Bremer Convivo-Gruppe hinter dem Kaisenstift am Rethfeldsfleet 37 kleine Wohnungen bauen. „Micro-Living“ ist das Projekt betitelt. Gemeint sind Apartments, die sich Menschen mit schmalem Geldbeutel leisten können. Jens Bruns, Geschäftsführer der Bremer Gesellschaft Prolog Immobilienmanagement, hat die Konzeptideen am Dienstag im Borgfelder Bauausschuss vorgestellt – und stieß auf Bedenken.

Unter dem Motto „Leben im Grünen mit urbaner Anbindung“ planen die Architekten auf dem rund 5000 Quadratmeter großen Grundstück zwei L-förmig angeordnete, zweigeschossige Gebäude, die durch einen dritten, lichten Bau miteinander verbunden sein könnten. Vom Rethfeldsfleet aus gesehen, sollen sie hinter der Gedenkstätte und dem Kaisenstift entstehen und über diese Grundstücke erreichbar sein. Die Häuser sind barrierefrei geplant. Vor der Gebäudefront in Richtung Rethfeldsfleet sollen 21 Stellflächen für Autos sowie 74 Plätze für Fahrräder entstehen.

Gebaut werden sollen kleine Ein- und Zweizimmerwohnungen mit Grundflächen zwischen 30 und 50 Quadratmetern, in denen auch Betreuung stattfinden kann, so Bruns. Die Gemeinschaftsräume sollen Lounge-Charakter haben. Als Beispiele nannte Bruns den Convivo-Park in Oberneuland, den der private Pflegeanbieter im Internet mit „Service und Unterstützung rund um die Uhr“ bewirbt. Als künftige Mieter sehen die Kaisen-Stiftung und Convivo Senioren ab 65 Jahren, Alleinstehende und Studenten. „Wir wollen günstig bauen und vermieten“, so Bruns.

Häuser „Ilse“ und „Franz“

„Das passt – zum Rethfeldsfleet und zu dem, was Kaisen ausgemacht hat“, findet der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Horst Brüning. Wie genau die Häuser, die nach den Kaisen-Kindern „Ilse“ und „Franz“ benannt werden sollen, aussehen werden, steht Jens Bruns zufolge noch nicht fest. „Ob Holz oder Holz und Reet, diese Entscheidung haben wir noch nicht getroffen.“ Offen sei auch, wer Betreiber des Mikro-Wohnens sein soll. Jürgen Klaes (Grüne) vom Bauausschuss, der in Borgfeld Potenzial für das Vorhaben sieht, hakte nach: „Soll Convivo Pächter und Betreiber sein?“ Bruns: „Das ist möglich.“ FDP-Politiker Gernot Erik Burghardt interessierte, ob die Convivo-Gruppe in den Häusern Pflegedienstleistungen anbieten will und ob die Mieten den Bezug von Wohngeld möglich machen. Bruns ließ das offen. Welche Angebote es für welche Altersgruppen geben soll, werde noch entwickelt. Einen Widerspruch sieht Grünen-Politiker Klaes in dem Anspruch, nachhaltiges Wohnen anbieten zu wollen, und den vielen Autostellflächen: „Wenn das ein ökologisches Projekt ist, erwarte ich, dass es ohne Parkplatz auskommt.“ Die Bewohner sollten die öffentlichen Nahverkehrsmittel nutzen, deren Infrastruktur ausgebaut werden müsse. Jens Bruns konterte, das Konzept enthalte, was die Behörde fordere. Ob man später weniger Platz für Autos und mehr für Fahrräder einrichte, könne diskutiert werden.

Andere Borgfelder machen sich Gedanken, ob die bezahlbaren Mikrowohnungen am abgelegenen Rethfeldsfleet genügend Mieter finden, ob die fehlende Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr ein Nachteil ist und ob speziell Senioren dadurch isoliert würden. Ein Borgfelder monierte: „Von dem geplanten Neubau bis zur Linie 4 sind es 1,6 Kilometer, ich halte das Projekt für ältere Menschen, die finanziell nicht so gut gestellt sind, für nicht geeignet.“ Ähnliche Bedenken hat auch der Seniorenvertreter im Beirat, Johannes Huesmann: Das Grundstück liege zu weit draußen. „Es darf nicht sein, dass Senioren ausgeschlossen und isoliert werden.“ Die Borgfelder CDU-Vorsitzende, Gabriela Piontkowski, kritisierte: „In Bremen bleiben Plätze in den Studentenwohnheimen frei, mich wundert, dass Sie den Bedarf sehen.“ Bruns versprach, die Hinweise aufzunehmen. Am 11. November sollen die Pläne dem Kuratorium der Kaisen-Stiftung vorgestellt werden. Gebe dies sein Okay, könne der Bauantrag gestellt werden. Mit den Baggern sei frühestens im Herbst 2021 zu rechnen, so Brüning.

Zur Sache

Die Convivo Unternehmensgruppe

Die Gruppe mit Sitz in Bremen ist eigenen Angaben zufolge seit über 25 Jahren deutschlandweit im Pflegemarkt aktiv. Convivo beschäftigt 5000 Mitarbeiter in 100 Pflegeeinrichtungen, Wohngemeinschaften, ambulanten Pflegediensten, Anlagen für Service-Wohnen und alternativen Wohnformen für Seniorinnen und Senioren in den Convivo-Parks mit insgesamt rund 11000 Plätzen. Davon sind rund 5300 stationär, es gibt rund 880 Tagespflegeplätze und rund 4770 Plätze im Service-Wohnen. Aktuell betreibt Convivo unter anderem in Bremen zwei Parks in Oberneuland sowie in Bremen-Nord (Tauwerk-Corner in Grohn). Weitere entstehen in Aumund, in Schwanewede, Achim und Grasberg.