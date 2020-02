Sänger Carlo van Putten tritt mit In2thesound in Worpswede auf. (Lars Fischer)

Zum ersten Mal gibt es in Worpswede eine direkte Kooperation zwischen Großer Kunstschau und Music Hall. Am Sonnabend, 8. Februar, zeigt zunächst das Museum an der Lindenallee ab 18 Uhr die Dokumentation „Walking In The Opposite Direction“ über den 1999 verstorbenen Musiker Adrian Borland. Filmemacher Jean-Paul van Mierlo ist anwesend und wird eine kurze Einführung geben. Karten gibt es nur an der Tageskasse für fünf Euro pro Person. Anschließend tritt ab 20 Uhr die Band In2thesound (Foto) in der Music Hall auf (Eintritt: 24 Euro). Sie spielt ausschließlich Stücke von Borlands Band The Sound, die in der Ära von Post-Punk und New Wave zusammen mit Gruppen wie Joy Division, U2, Echo & The Bunnymen, Simple Minds oder The Cure als wegweisend galt. Am Schlagzeug sitzt mit Mike Dudley ein Originalmitglied, der Rest der Band rekrutiert sich aus der Formation The Convent. Deren Sänger Carlo van Putten war ebenfalls ein Weggefährte Adrian Borlands: Die beiden veröffentlichten zwei gemeinsame Alben als White Rose Transmission.