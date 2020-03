Hier wird in absehbarer Zeit kein Wohnungsbau betrieben werden. Die Pläne zu Bebauung der Mauerseglerstraße in Lilienthal stehen vor dem Aus. (Carmen Jaspersen)

Seit Langem streiten Lilienthals Ratsleute sowie Bürgerinnen und Bürger über die Schaffung eines weiteren Baugebiets im Ort. Diese Auseinandersetzung hat nun ein Ende: Bürgermeister Kristian W. Tangermann hat am Samstag angekündigt, das Vorhaben stoppen zu wollen. Anlass ist ein Bestechungsverdacht.

An diesem Montag sollte der Bauausschuss der Gemeinde die Bauleitplanung für das Areal an der Mauerseglerstraße voranbringen. Die entsprechenden Tagesordnungspunkte sollen nun aber gestrichen werden. Ferner wird der Bürgermeister den Verwaltungsausschuss am Dienstag auffordern, die bisherigen Beschlüsse aufzuheben. Das Großprojekt Mauerseglerstraße wäre damit am Ende.

Hintergrund der Entscheidung ist eine Anzeige des Bürgermeisters bei der Polizei. Demnach gibt es den Verdacht einer versuchten Abgeordnetenbestechung. Wie unsere Redaktion erfuhr, soll einem Mitglied des Lilienthaler Gemeinderats Geld angeboten worden sein – offenbar mit dem Ziel, im Entscheidungsprozess zum Baugebiet Mauerseglerstraße ein gefälliges Abstimmungsverhalten zu bewirken. In einer nichtöffentlichen Sondersitzung hat Bürgermeister Tangermann den Gemeinderat am Sonnabendnachmittag über den Vorgang informiert. Auf Nachfrage machte er deutlich, dass der Stopp des Bauleitverfahrens dazu diene, die Beteiligten zu schützen.

Tangermann betont, dass sich die Anzeige nicht gegen den Investor richtet, der bereits detaillierte Pläne zur Entwicklung des Areals an der Mauerseglerstraße vorgelegt hatte. Demnach sollten auf rund fünf Hektar Weidefläche 96 Reihenhäuser, zudem Sozial- und Seniorenwohnungen entstehen. Da dadurch aber die Interessen eines Reitvereins und einer Behinderteneinrichtung berührt waren, stießen die Pläne auf Widerstand.