So sieht sie aus, so eine FFP2-Maske und sie ist derzeit heiß begehrt. (Uli Deck/dpa)

Borgfeld. Fünf kostenlose FFP2-Masken soll im Land Bremen jeder zugeschickt bekommen, der älter ist als 15 Jahre. So hatte es der Senat am 2. Februar beschlossen. Bis zum 15. Februar sollten eigentlich alle Berechtigten ihre Masken in den Händen halten, doch noch immer warten Borgfelder auf ihre Sendung. „Aufgrund des Wetters kam es zu einigen Verzögerungen“, sagt die Referentin bei der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz, Alicia Bernhardt, auf Nachfrage der WÜMME-ZEITUNG.

„Wir rechnen damit, dass alle Personen über 15 Jahren im Land Bremen bis Donnerstagabend fünf FFP2-Masken erhalten haben“, so Bernhardt. Die rund drei Millionen Masken für Bremen seien teilweise in anderen Bundesländern verpackt worden. Anfang letzter Woche habe es in einigen Bundesländern Fahrverbote für Lkw gegeben. „Folglich kam es zu Verzögerungen“, heißt es im Gesundheitsressort. In Borgfeld werden laut Statistischem Landesamt 7540 Personen über 15 Jahren (Stand 2019) von der Aktion des Senats profitieren.

Hintergrund ist die verschärfte Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung. Seit dem 1. Februar sind an Orten, an denen eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden muss, nur noch medizinische Gesichtsmasken erlaubt. Dazu zählen unter anderem FFP2-Masken. „Mit der Verteilung der FFP2-Masken soll sichergestellt werden, dass sich alle Personen unabhängig von ihrem sozioökonomischen Status ausreichend schützen können“, heißt es im Gesundheitsressort. Ob der Senat noch ein weiteres Mal kostenlose Masken versenden lassen will, sei derzeit nicht absehbar.

In Borgfeld geraten derweil die Ortsverbandsvorsitzenden von CDU und SPD in Streit. Wie berichtet, hatte der CDU-Ortsverband auf seiner Jahreshauptversammlung festgestellt, dass es unverantwortlich sei, lediglich Bremerinnen und Bremern bis 59 Jahre kostenlose Masken zuzuschicken – wie es der Senat zunächst angekündigt hatte. Älteren Bürgerinnen und Bürger bürde man mit dem Gang zur Apotheke zusätzliche Belastungen auf und setze sie unnötigen Ansteckungsrisiken aus.

Alexander Keil (SPD) kritisiert nun, ältere Menschen hätten in jedem Fall, auch ohne den Antrag der CDU, kostenlose Masken bekommen. Die Aussage Piontkowskis, dass Menschen ab 60 Jahre in Bremen keine kostenlosen Masken erhalten, sei nach seiner Darstellung schlichtweg falsch. „Es gibt keine Altersdiskriminierung und es werden auch keine vulnerablen Gruppen genötigt, ihre Wohnung zu verlassen“ und sich auf dem Weg zur Apotheke zusätzlichen Gefahren auszusetzen, schimpft Keil. Die Aussage Piontkowskis bezeichnet er als harten Tobak. Bereits am 28. Januar habe er die Politikerin in den sozialen Medien darauf hingewiesen, dass alle Bremer Bürger über 15 Jahre Masken bekommen sollen. „Ich erwarte, dass eine Politikerin wie Frau Piontkowski das nicht einfach abtut, sondern sich erkundigt, was der Senat beschlossen hat.“

Gabriela Piontkowski indes steht zum Beschluss der CDU. Für sie zählt das Ergebnis: „Wenn der Senat jetzt fünf Masken auch an ältere Menschen verteilt, bin ich zufrieden.“ Als die CDU ihren Antrag am 25. Januar beschlossen und an die Gesundheitssenatorin weitergeleitet habe, lagen der Vorsitzenden nach eigenen Angaben keine anderslautenden Vorgaben des Senats vor. Piontkowski, die bis gestern noch keine Masken im Briefkasten hatte, bleibt dabei: Es sei sinnvoll, rechtzeitig aufzupassen, dass ältere Leute bedient werden. In den Augen der Ortsverbandsvorsitzenden hat der Senat Verwirrung gestiftet. „Der Senat hätte gleich sagen können, dass alle fünf Masken zugeschickt bekommen“, so Piontkowski, „und wenn er das vorhatte, dann hat er es falsch kommuniziert“. In Betracht zieht die Politikerin auch, dass der Antrag der CDU etwas bewirkt haben könnte: Wenn die Forderung totaler Quatsch gewesen wäre, hätte man es richtigstellen können. Eine Antwort habe sie von Claudia Bernhard (Linke) nicht erhalten.