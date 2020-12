Schneekugel mit Fell: Dieser frierende Feldhase stand für Andrew Parkinsons "Hasenball" Pate. (Andrew Parkinson)

Verden. Das Siegerfoto ist in einem traditionellen Sake-House nördlich der japanischen Hauptstadt Tokio entstanden. Es zeigt zwei Makaken in knallroten Kittelkleidern, offensichtlich frustriert davon, zur Belustigung der Gäste auf einer Bühne Kunststücke vollführen zu müssen. Der Affe im Vordergrund hat seine Frauenmaske aus dem Gesicht geschoben. Diese Aufnahme des Niederländers Jasper Doest gehört zu den rund 80 prämierten Werken im Wettbewerb „Europäischer Naturfotograf des Jahres 2020“, die jetzt im Deutschen Pferdemuseum (DPM) in Verden zu sehen sind – oder auch nicht.

Mit Florian Smit, der den Pölke-Jugendpreis erhalten hat, zählt auch ein Osterholz-Scharmbecker zu den Prämierten. Er hat bei der Ausstellungseröffnung im vergangenen Jahr im Museum einen Vortrag über seine abenteuerlichen Fotorallyes in der skandinavischen Wildnis gehalten. Dort ist es ihm auch gelungen, den vermeintlichen „Unglückshäher“ fotografisch einzufangen. Ihm habe der kleine Rabenvogel aber „einige glückliche und unvergessliche Momente in Lappland“ beschert, sagt Smit.

Jonas Classon hat sich auf die Spuren eines Nachtjägers begeben. (Jonas Classon)

Derzeit teilt das Pferdemuseum am Holzmarkt das Schicksal vieler anderer Kultureinrichtungen, die Corona-bedingt keine Besucher einlassen dürfen. Für die Fans des jährlichen Fotowettbewerbs, dessen Spitzenergebnisse zum siebten Mal in Folge und wieder bundesweit erstmalig im DPM präsentiert werden, besteht noch Hoffnung: Die aktuelle Sonderausstellung läuft nach Plan bis zum 21. Februar und wird vielleicht sogar um einige Wochen verlängert.

Verstörende Momentaufnahme

Die 1972 gegründete, etwa 1450 Mitglieder zählende Gesellschaft für Naturfotografie (GDT), die auch einen Regionalverband Bremen-Niedersachsen unterhält, zeichnet seit 2001 „einmalige und innovative“ Aufnahmen europäischer Profi- und Amateurfotografen aus. Der Wettbewerb sei mittlerweile zu einer „festen Größe von internationalem Rang“ geworden, so das DPM, und werbe „mit authentischen und ästhetisch ansprechenden Bildern für den respektvollen Umgang mit der Natur und für den Erhalt von Arten und Lebensräumen“.

In diesem Jahr hatte die Jury die sprichwörtliche Qual der Wahl unter mehr als 19 000 Fotografien von Teilnehmern aus 38 Ländern. „Innovation und Kreativität, der Einsatz neuer Techniken und der Mut zu ungewöhnlichen Kompositionen“ zeichneten die Beiträge aus. Die Preisverleihung musste erstmals virtuell stattfinden, verlief laut GDT am 22. Oktober aber „absolut feierlich“. Gekürt wurden die Spitzenbilder in neun Kategorien, darunter „Menschen und Natur“, „Landschaften“, „Unter Wasser“, „Pflanzen und Pilze“ sowie „Säugetiere“.

Zum Gesamtsieger avancierte der studierte Ökologe Jasper Doest, der seine Kamera im Fernen Osten auf eine heikle Szenerie gerichtet hatte. Seine buchstäblich ausgezeichnete, ebenso faszinierende wie verstörende Momentaufnahme trägt den Titel „Des Affen Maske“ und ist Teil seiner umfassenden Story im Magazin National Geographic, die „Licht auf die komplexen Beziehungen zwischen Menschen und Japanmakaken wirft“. In der Taverne in Tokio, in der Doest das Foto gelang, treten die kostümierten Affen zwecks Unterhaltung der Gäste nach dem Abendessen auf.

Makaken in Kitteln: Sie müssen das Publikum zu ihrem Leidwesen unterhalten. Die Aufnahme des Niederländers Jasper Doest gehört zu den prämierten Werken. (Jasper Doest)

Einst sei der auch Schneeaffe genannte Japanmakak als religiöses Symbol, als Vermittler zwischen Göttern und Menschen verehrt worden, heißt es dazu. „Heute hat er sich zu einem säkularen Prügelknaben, einem verunstalteten Ausgestoßenen und zum Ziel des Spottes entwickelt.“ Jasper Doest, im südniederländischen Vlaardingen zu Hause, ist langjähriges Mitglied der International League of Conservation Photographers und Botschafter des World Wildlife Fund. Für den Prospekt zur Ausstellung hat das Museum als Frontbild und Hingucker den „Hasenball“ des ebenfalls erfolgreichen Briten Andrew Parkinson ausgesucht. Der frierende Feldhase mit dem fast völlig von Eiskristallen und Schnee bedeckten Fell hat sich zu einer Kugel zusammengerollt, der Kopf ruht auf den Pfoten.

Die Ausstellung zeige die ganze Bandbreite der Naturfotografie, betont das Pferdemuseum – „von ungesehenen Verhaltensweisen, seltenen Arten, intimen Tierporträts, verträumten Pflanzenbildern bis hin zur kritischen Auseinandersetzung mit den Belangen des Natur- und Artenschutzes“.

Komplettiert wird die Fotoschau durch die Siegerbilder, die für den Fritz-Pölking-Preis 2020 eingereicht wurden, eine Extra-Auszeichnung, die von der GDT und dem Tecklenborg-Verlag (Steinfurt) vergeben wird. Der Preis ging an den Mexikaner Alejandro Prieto für sein „Projekt Grenzmauer“. Die fast 2000 Kilometer lange Grenze zwischen den USA und Mexiko führt durch eine der biologisch vielfältigsten Regionen des amerikanischen Kontinents und durch empfindliche Ökosysteme. Unzählige Tierarten pendeln zwischen den Biomen im Süden und Norden der Grenze.



Infos zur Ausstellung unter www.dpm-verden.de oder www.gdtfoto.de.