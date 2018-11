Die Behandlung von Krätze gilt als unkompliziert. (Benjamin Ulmer/dpa)

Landkreis Osterholz. Die Krätze ist in Niedersachsen seit 2012 allem Anschein nach auf dem Vormarsch. Das Kreis-Gesundheitsamt registriert ebenfalls steigende Fallzahlen der Hauterkrankung, die auch als Skabies bekannt ist. Sie wird durch intensiven Körperkontakt etwa zwischen Kindern und Eltern, bei der Pflege in Altenheimen oder in Kindergärten übertragen. Auch die indirekte Übertragung über Textilien wie Handtücher und Bettwäsche kann eine Rolle spielen.

„Eine Krätze kann jeden betreffen und hat nicht automatisch etwas mit mangelnder Hygiene zu tun“, betont die Leiterin des Gesundheitsamtes, Nicole Spannhoff. Die für die Krätze verantwortlichen Milben graben Tunnel unter die Haut und lösen nach etwa zwei bis sechs Wochen typische Symptome aus. Dazu gehören vor allem ein starker Juckreiz, rötliche, schuppige und entzündete Hautareale sowie stecknadelkopfgroße Knötchen. Häufig befallen sind die Leisten, Knöchel, Achseln, Nabel, Brustwarzen und Genitalien sowie die Zwischenräume von Fingern und Zehen. Bei Säuglingen und Kleinkindern finden sich die Hauterscheinungen auch an der behaarten Kopfhaut oder im Gesicht.

„Oft wird eine Krätze nicht sofort als Krankheit erkannt, sondern als trockene und juckende Haut abgetan“, weiß Spannhoff. So bestehe die Gefahr, dass erkrankte Personen die Krätzmilben unwissentlich über längere Zeit weiterverbreiten, bevor die Erkrankung diagnostiziert und behandelt wird. „Aus diesem Grund ist es besonders wichtig, bei entsprechenden Symptomen umgehend den Arzt aufzusuchen“, rät sie.

Die Behandlung sei schnell und unkompliziert. In den meisten Fällen gelinge es dadurch, alle Krätzmilben abzutöten und die Krankheit zu heilen. Dabei würden Patienten und ihre engsten Kontaktpersonen gleichzeitig behandelt.

„Nicht wegschauen, sondern darüber reden“, so der Appell der Amtsleiterin. Da die Erkrankung meist von Mensch zu Mensch übertragen werde und jeden betreffen könne, seien Scham und Schuldzuweisungen nicht angebracht. Nur ein offener Umgang sensibilisiere die Öffentlichkeit, sodass Ärzte und Gesundheitsämter durch ein angepasstes Meldesystem reagieren und helfen können. Im Idealfall könne so die Infektionskette frühzeitig unterbrochen werden. Fragen zu diesem Thema beantwortet die Gesundheitsbehörde telefonisch unter der Rufnummer 04791/ 930 29 00.