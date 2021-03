86 Verkehrsordnungswidrigkeiten hat die Polizei in ihrer Kontrollwoche auf der A1 festgestellt (Symbolfoto). (Christina Kuhaupt)

Rotenburg. „Eine ausgesprochen hohe Anzahl an Verstößen“ hat die Autobahnpolizei Sittensen während ihrer „Kontrollwoche“ auf der A 1 festgestellt. An sieben Tagen ging es dabei um die Bekämpfung zweier wichtiger Unfallursachen: mangelnder Sicherheitsabstand und Ablenkung. Dabei stellten die Beamten 86 Verkehrsordnungswidrigkeiten fest. 48 Fahrzeugführerinnen und -führer hatten während der Fahrt ein Mobiltelefon benutzt, 38 Fahrerinnen und Fahrer hielten den geforderten Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug nicht ein.

In den meisten Fällen handelte es sich um Männer, teilt die Polizei mit. Das, so Polizeikommissarin Dana Cordes, liege daran, weil es sich bei den meisten Betroffenen um Fahrer im Schwerlastverkehr gehandelt hat. Das seien zum größten Teil männliche Kraftfahrer. Die eingeleiteten Verfahren ergeben zusammen genommen Bußgelder in Höhe von 7740 Euro. Davon seien 4025 Euro direkt vor Ort als Sicherheitsleistung einbehalten worden.

Darüber hinaus wurde zwei Fahrern aufgrund mangelhafter Bereifung ihrer Sattelzüge die Weiterfahrt untersagt. Gegen einen Mann lag ein Vollstreckungshaftbefehl vor, er wurde direkt ins Gefängnis nach Bremervörde gebracht. Ein weiterer Fahrzeugführer musste seine Fahrt vor Ort beenden, als sich herausstellte, dass der Pflichtversicherungsschutz des Transportfahrzeuges erloschen war.

Als häufigste Gründe für die Nutzung des Mobiltelefons wurde das Bedienen eines mobilen Navigationssystems, die berufliche Kontaktaufnahme der Arbeitsstätte oder wichtige Gespräche mit Familienangehörigen genannt. Ein Fahrzeugführer gab unerwartet zu, sich über den aktuellen Stand eines Fußballspiels auf dem Laufenden halten zu wollen. Auf das verlorene Spiel seiner Mannschaft folgte nun die Einleitung des Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

Die Abstandsverstöße wurden des Öfteren mit der schwankenden Geschwindigkeit des Vorausfahrenden begründet. Andere Betroffene gaben reine Unachtsamkeit als Ursache für den Verstoß an. Ihre Aktion sieht die Autobahnpolizei als „kleinen Denkanstoß“. Zu oft seien die Beamten in letzter Zeit zu schweren Verkehrsunfällen infolge eben dieser Verstöße gerufen worden.