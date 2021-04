Landkreis Osterholz. In der kommunalen Jugendarbeit geht es seit Corona digitaler und differenzierter zu. Kreisjugendpflegerin Katrin Sander trat in ihrem Überblick vor dem Jugendhilfeausschuss dem Eindruck entgegen, die Pandemie könnte sämtliche Angebote zum Erliegen gebracht haben. Zwar seien im Lockdown keine großen Treffen oder öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen möglich; doch vor Ort gebe es Sander zufolge beileibe nicht nur Einschnitte und Absagen, sondern – im Einklang mit den Vorschriften – inzwischen auch eine Fülle kleinteiliger und kreativer Freizeitangebote.

Die Kreisjugendpflegerin, die nach Stationen in Stuhr und auf Norderney im November 2019 zum Landkreis gewechselt war, würdigte in ihrem Vortrag neben den Sozialpädagogen der Kommunen auch die Angebote der Vereine und Verbände. Nachdem Niedersachsen im Vorjahr als eines der letzten Bundesländer die Einschränkungen des ersten Lockdown zurückgenommen habe, gebe es aktuell mehr Möglichkeiten für die Haupt- und Ehrenamtlichen. „Wir stehen in einem engen Austausch miteinander, was verantwortbar und zulässig ist“, schickte Sander voraus. Als Fachberaterin hält die 38-Jährige regelmäßige Telefon-Meetings mit Anbietern innerhalb und außerhalb des Kreisgebiets ab. „Alle Einrichtungen waren und sind im Rahmen ihrer Möglichkeiten sehr aktiv.“

Für die Persönlichkeitsentwicklung

Kinder- und Jugendarbeit finde zwar in der Freizeit statt, sei aber weit mehr als nur eine Freizeitaktivität. Die Sozialarbeiterin betonte, junge Menschen hätten weniger Handlungsmöglichkeiten als Erwachsene, würden oft nur in ihrer Rolle als Schülerinnen und Schüler wahrgenommen – oder als diejenigen, die sich nicht an Regeln halten. Kinder und Jugendliche bräuchten für ihre Entwicklung den Austausch untereinander und einen Ort dafür, der ihnen Kontakte erlaube sowie Hilfe und Orientierung biete. Für die Mitarbeitenden bedeute das Virus eine Herausforderung, da Kinder- und Jugendarbeit vielfach auf Beziehung beruhe; die Jugendzentren seien da trotz allem sehr erfinderisch.

Mancherorts wurden in Zusammenarbeit mit den Schulen sogenannte Lernräume geschaffen, um etwa Bewerbungshilfe oder auch Homeschooling-Arbeitsplätze im Jugendtreff anzubieten; andere Häuser öffneten behutsam für Kleingruppenangebote mit begrenzten Besucherzahlen und nach vorheriger Anmeldung. Es entwickelten sich sogenannte To-Go-Angebote, bei denen die Nutzer Spiele ausleihen oder sogenannte Kreativ-Tüten mitnehmen können. Mancherorts wurde das Spaziergehen richtiggehend populär: „Man sollte eine gewisse Angst unter jungen Menschen vor einer Corona-Infektion auch nicht unterschätzen“, so Sanders Beobachtungen.

Vor allem online wurden die Jugendhäuser aktiv, veranstalteten Themenwochen oder Kunstprojekte in den sozialen Medien, Live-Streams von Kochabenden, Video-Tutorials zur Integration von Sport in den Alltag, Online-Spiele-Konferenzen, Einzel- und Gruppen-Chats. „Wer schon vorher digital präsent war, hat dadurch nun echte Vorteile“, erklärte die Kreisjugendpflegerin. Die Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniere vielfach durchs Liken und Teilen unter Stammgästen und Gelegenheitsbesuchern sowie deren Freunden und Kontakten. Einzig das Fehlen der Offenen-Tür-Angebote sei schmerzlich; da gehe durch Corona gerade ein Teil der Zielgruppe verloren. Sander: „Es wird eine Herausforderung, sie wieder zu erreichen.“

Kreisweite Projekte

Die Kreisjugendpflege ihrerseits engagiert sich mit eigenen Plänen und pandemiekonformen Projekten. Regelmäßig veröffentlicht sie mit dem Jugendamt seit mehr als einem Jahr einen sogenannten Tipp der Woche im Internet und auf weiteren Kanälen. Die Anregungen zur praktischen Gestaltung des Alltags in Corona-Zeiten sind für Kinder, Jugendliche und Familien geeignet und haben bisweilen einen lokalen oder saisonalen Bezug. Da es die Reihe anfangs mehrmals pro Woche gab, sind inzwischen weit mehr als 70 Beiträge erschienen (Info unter www.landkreis-osterholz.de/corona-kids sowie unter www.landkreis-osterholz.de/tippderwoche).

In Zusammenarbeit mit dem Kreismedienzentrum und der Sportjugend Osterholz lief den Winter über eine Reihe mit dem programmatischen Titel „Am Ball bleiben“. Diese Aus- und Fortbildung von Ehrenamtlichen soll in einem ähnlichen Format demnächst eine Neuauflage erleben, und zwar mit Schwerpunkten bei Jugendschutz und Prävention vor Gewalt und Missbrauch. Darüber hinaus plant die Jugendpflegerin den Start eines neuen Beteiligungsprojekts namens „Demokratie leben!“.

Verzicht auf Ostsee-Freizeit?

Katrin Sander betonte, eine verlässliche Planung der Sommerfreizeit 2021, die eigentlich schon hätte ausgeschrieben sein müssen, sei wegen der Infektionslage nicht möglich; das habe auch mit den ehrenamtlichen Betreuern zu tun, die berufsbedingt ebenfalls nicht planen könnten. Schon 2020 musste das Angebot in Schleswig Holstein abgesagt werden. „Es ist sehr schade“, so die Landkreis-Mitarbeiterin. „Ich würde gerne fahren, aber im Moment geht es nicht.“ Alternativ könnten Erholungs- und Freizeitwochen in der Bildungsstätte Bredbeck eine Option sein.

Zur Sache

Erfolgreiches Projekt

Am Ende des Vortrags von Kreisjugendpflegerin Katrin Sander zeigte sich die CDU-Abgeordnete Monica Röhr überrascht und beeindruckt davon, „was alles im Hintergrund trotz schwieriger Rahmenbedingungen läuft“. Sander hatte unter anderem über die digitale Reihe „Am Ball bleiben“ informiert. Nachdem eine wiederholt abgesagte Jugendleiterfortbildung wegen Corona erneut auszufallen drohte, war das kostenlose Format einer abendlichen Videokonferenz für ehrenamtliche Jugendbetreuer und Gruppenleiter entstanden.

Das wöchentliche Angebot erlebte Sander zufolge bis zu den Osterferien 16 Folgen und erreichte im Schnitt 21 Teilnehmer im Alter zwischen 15 und 60. „Bei einem Workshop waren 36 Teilnehmer zugeschaltet und insgesamt haben wir 90 verschiedene Personen erreicht“, so die Bilanz der Jugendpflegerin. Inzwischen seien sogar Nachahmer aus Bremen und dem Landkreis Rotenburg auf das Projekt aufmerksam geworden, das einen breiten Themenmix und auch externe Referenten zu bieten hatte.

Vom Umgang mit Fake News oder Rassismus bis hin zu geschlechtersensiblen Angeboten und interkultureller Kompetenz reichte das Spektrum. Neben Informationen über Online-Beteiligung und die Gestaltung digitaler Gruppenstunden wurde Handwerkszeug in Sachen Moderation, Öffentlichkeitsarbeit, Prävention und Jugendschutz vermittelt. Gruppenleiter und solche, die es werden wollen, konnten sich mit der Nutzung von Social Media befassen, der digitalen Schatzsuche mit Actionbound sowie mit der Visualisierung durch sogenannte Sketchnotes.