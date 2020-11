Veranstaltungs- und Kreativwirtschaft machten im Frühjahr mit Aktionen wie der "Night of Lights" auf sich aufmerksam. Inzwischen herrscht bei vielen "Alarmstufe rot". (Stadthalle OHZ)

Landkreis Osterholz. Die Diagnose im Ausschuss für Kreisentwicklung war unstrittig: Solo-Selbstständige, Gastronomie und Veranstaltungswirtschaft leiden massiv unter den Folgen der Corona-Beschränkungen, doch bei den staatlichen Hilfen fallen die meisten von ihnen durchs Raster. Diesen stark betroffenen Branchen müsse geholfen werden, erklärten alle Redner übereinstimmend. Doch in Fragen der Therapie blieben die Abgeordneten bis zuletzt vollkommen unterschiedlicher Meinung. Eine Antwort wurde schließlich an den Finanzausschuss delegiert, der am 1. Dezember tagen wird.

Dort wird zu entscheiden sein, ob der Landkreis für Wirte, Kunst- und Kreativszene eigenes Geld in die Hand nimmt oder nicht. Auf Drängen der SPD-Fraktion war das Thema jetzt in dem Ausschuss gelandet, der für Wirtschaft, Kultur und Tourismus zuständig ist. Gerungen wurde dort um den Weg, auf dem Unterstützung schnell und wirksam dort ankommen kann, wo sie besonders benötigt wird. SPD-Fraktionschef Björn Herrmann hatte mit seinem Antrag vom 7. Oktober den Stein ins Rollen gebracht. Seine Erwartung: Die Verwaltung solle den Bedarf in der Zielgruppe taxieren und den Politikern einen Euro-Betrag zur unbürokratischen Ausschüttung vorschlagen.

Doch zwischenzeitlich haben die Länder und vor allem der Bund eigene neue Wirtschaftshilfen angekündigt, sodass die Kreisverwaltung zu Sitzungsbeginn erklärte, sie wolle die Wirksamkeit dieser neuen Programme abwarten. Wie der WESER-KURIER am Freitag berichtete, soll ein Rettungsschirm von zehn Milliarden Euro aufgespannt werden für Unternehmen, Selbstständige und Vereine, die wegen pandemiebedingter Schließungen unter Umsatzeinbußen leiden. Erste Mittel könnten in drei, vier Wochen fließen, heißt es aus Berlin.

Herrmann schilderte eindringlich die Not der Branchen, die mit den Corona-Beschränkungen quasi mit einem - virologisch richtigen - Berufsverbot belegt worden seien. „Wir dürfen uns da nicht auf Fragen der Zuständigkeit zurückziehen“, forderte er. Der zweite Verwaltungsvorschlag, über das kreiseigene Programm auch Investitionen etwa für Luftreiniger in Hotels und Gaststätten zu bezuschussen, weise zwar in die richtige Richtung. „Ich habe da auch gar keinen Wumms erwartet.“ Aber das helfe besonders den Solo-Selbstständigen nicht, die ihre Investitionen bereits getätigt haben, keine großen Betriebskosten geltend machen können und die dennoch laufende Ausgaben haben, ohne zurzeit einen Cent zu verdienen. Darauf wies später auch Reinhard Seekamp (Linke) hin.

Veranstalter und Kreative seien ein Wirtschaftsfaktor, der zur Lebensqualität beitrage, fuhr Herrmann fort. Auf diese Betroffenen müsse die Verwaltung aktiv zugehen. „Sonst haben wir bald keine Kulturbranche, eine ausgedünnte Gastronomie und ganz viel Staatsverdrossenheit“, warnte der Sozialdemokrat und erntete dafür viel Zustimmung von der Bündnisgrünen Dörte Gedat. Sie finde es erschütternd, dass Kunst und Kultur „ausgerechnet im Land der Dichter und Denker“ für Bundes- und Landesregierung nicht systembedeutend seien, während für Großkonzerne wie die Lufthansa ohne Vorbedingung Milliardensummen ausgeschüttet werden.

Miesner verärgert

„Wir verlieren eine Vielfalt an kreativen Köpfen, die unser Land ärmer macht“, klagte Gedat. Bei den Betroffenen spielten sich Dramen abseits der Öffentlichkeit ab. Daher müsse der Landkreis auffangen, was Bund und Länder versäumt hätten, so die Grüne. Die bisherigen Verfahren seien viel zu bürokratisch und es stehe zu befürchten, dass das auch mit den sogenannten Novemberhilfen so laufen werde. Björn Herrmann unterstrich: „Wer im Moment einen Antrag stellt, der riskiert es, sich strafbar zu machen.“

Reinhard Seekamp bekräftigte: „Die Verwaltungsvorlage ist zu dünn.“ Es müsse ein Etat-Posten im Kreishaushalt 2021 geschaffen werden, denn es sei originäre Aufgabe der Wirtschaftsförderung, proaktiv zu handeln. „Und da wird es mit 10 000 Euro nicht getan sein. Wenn dann die Hilfe aus anderen Töpfen kommen sollte, umso besser.“ Bei der Vertagung des Themas aus den 1. Dezember enthielten sich Linke und Grüne.

Axel Miesner (CDU) war verärgert über Dörte Gedats Sicht der Dinge. Untätigkeit lasse er sich nicht vorhalten, betonte der Landespolitiker und verwies auf einen Entschließungsantrag vom vergangenen Dienstag, der in Hannover dazu beitragen soll, die Kultur- und Kreativbranche auch ohne eigene neue Fördermittel besser zu unterstützen. Der Christdemokrat sagte, das Lande helfe bereits. Denkbar seien nun die Ausweitung vorhandener Stipendiatenprogramme oder auch eine Reform der Sozialversicherungssysteme.

Eines aber sei für ihn unverzichtbar, so Miesner: „Bevor der Landkreis eigene Mittel einsetzt, müssen wir das mit dem abgleichen, was Bund und Land planen.“ Wilfried Pallasch von der Bürgerfraktion nickte: „Eine Gießkanne hilft uns doch nicht.“ Zwar ticken Freischaffende oft anders, aber auf einem gewissen Formalismus müsse der Staat bei seinen Hilfen bestehen. Dabei bestreite er nicht, dass bei manchen Kulturschaffenden „eine echte Not entstanden“ sei.

Der zuständige Kreisdezernent Dominik Vinbruck sagte nach der Debatte, er sehe noch keine befriedigenden Ansatzpunkte. „Es ist nicht leistbar, dass wir mit allen Betroffenen sprechen.“ Verwaltung und Politik müssten aus seiner Sicht drei Fragen zu beantworten: „Wofür wollen wir Geld ausgeben? Wie viel wollen wir ausgeben? Und woher soll das Geld kommen?“ Bei der letzten Frage sei auch an die endlichen Ressourcen des Kreis-Etats zu denken, fuhr Vinbruck fort. Wir können nicht für 500 Menschen jeweils 10 000 Euro ausgeben. Björn Herrmann schüttelte den Kopf: Viele Betroffene wären schon über einen Bruchteil davon froh.