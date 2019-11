Regina Blome-Weichert und Ingrid Ripke-Bolinius (von links) haben den Worpsweder Kunsthandwerkermarkt organisiert. Sie freuen sich auf eine abwechslungsreiche Ausstellung zum 30-jährigen Jubiläum. (JASPERSEN)

Worpswede. Zum dreißigjährigen Bestehen des Kunsthanderwerkermarktes, der traditionsgemäß im Worpsweder Rathaus stattfindet, haben sich die Organisatoren auch diesmal wieder etwas Besonderes ausgedacht. Insgesamt elf Kunsthandwerker aus Worpswede bilden das Team, federführend sind seit zwölf Jahren Ingrid Ripke-Bolinius und Regina Blome-Weichert. Dass es ihnen nach wie vor Spaß macht, sich für die Organisation des Marktes ehrenamtlich einzusetzen, ist ihnen sofort anzumerken.

Die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen und die beiden Kunsthandwerkerinnen sehen dem Markt freudig entgegen. Eigentlich seien sie fast das ganze Jahr mit den Vorbereitungen beschäftigt, entgegnen beide lachend. Nach all den Jahren hatte jede von ihnen eine feste Aufgabe übernommen. Die Goldschmiedin Blome-Weichert ist für die Pressearbeit zuständig, pflegt die Internetpräsenz und Facebook-Seite, zudem kümmert sie sich um Texte und Flyer, während Ripke-Bolinius, die als Keramikerin viel auf Märkten unterwegs ist, immer wieder Ausschau nach Gästen hält, die das Repertoire der Worpsweder ergänzen könnten.

„Eigentlich habe ich nie frei“, meint Blome-Weichert gelassen. Denn wer denkt, der Markt sei ein Selbstläufer, der läge falsch, betonen die beiden agilen Frauen. „Man muss sich immer was Neues einfallen lassen,“ sagt Ripke-Bolinius. So haben sie auch für dieses Jahr wieder eine Besonderheit parat. Zum dreißigjährigen Jubiläum des Marktes werden kleine Kosmetiktaschen von der Designerin Tüta, hergestellt aus bedruckter Plane mit Fotos und Zeitungsausschnitten vom fünfundzwanzigsten Jubiläum des Kunsthandwerkermarktes, am diesjährigen Marktwochenende unter den Besuchern verlost.

Am 23. und 24. November zwischen 11 und 18 Uhr können Besucher im Rathaus und im Außenbereich nicht nur Unikate und Kleinserien aus den Bereichen Gold- und Silberschmiedekunst, Holzverarbeitung und Keramik in vielfältiger Auswahl erleben, sondern auch Lederarbeiten und Werke aus Wolle, Stein, Textil und Metall. Ziel der Organisatorinnen ist es eine möglichst breite Palette an zeitgenössischem, qualitativ hochwertigem Kunsthandwerk zu zeigen.

Es geht ihnen nicht nur um die eigene Beteiligung, sondern vielmehr darum, mit dem Markt auch als Aushängeschild für Worpsweder Kunsthandwerkstradition zu wirken und mit hochwertigen handgefertigten Unikaten Worpswede als lebendigem kreativen Ort eine weitere Facette zu bieten. Der Erfolg ist ihnen zuteil, denn der Markt ist mittlerweile eine Attraktion für die Region und zieht in diesen dunklen Tagen viele Gäste in den Ort.

Angeregt durch die 100 Jahr-Feier des Künstlerortes hatten sich 1989 insgesamt 24 Kunsthandwerker aus Worpswede zusammengefunden, um den ersten gemeinsamen Markt zu gestalten. Dieser fand, organisiert durch die Gemeinde von der damaligen Kulturbeauftragten Antke Bornemann, im Frühjahr statt. Es folgte im gleichen Jahr ein zweiter im November, dieser Termin blieb in den folgenden Jahren bestehen. Die Organisation übernahmen die Worpsweder Kunsthandwerker künftig selber und seit 2002 werden alljährlich auch Gastaussteller mit in das Marktgeschehen einbezogen. Die Auswahl, deren Bewerbungsfrist im Januar endet, trifft das Gremium der Kunsthandwerker aus Worpswede. Neben den beiden federführenden Frauen gehören ebenfalls zum Organisationsteam Birte Chmiellewski, Brigitta und Hans-Jürgen Fuchs, Heidi Monsees, Berit Müller, Thomas Rinke, Christel Schäfer-Pieper, Susanne Seufzer und Sabine Wagner. Der jüngst verstorbene Goldschmied Rainer Staudenmaier war ebenfalls Mitglied. Auf dem diesjährigen Markt werden seine Werke als Hommage präsentiert. Insgesamt dreißig Aussteller werden an diesem Wochenende in und um das Rathaus ausstellen.

Ingrid Ripke-Bolinius erinnert sich noch an den Beginn: „Am Anfang waren wir nur in der Diele“. Jetzt seien es mehr Gäste als Worpsweder, und der Markt habe sich auf das gesamte Rathaus und die Außenanlage ausgeweitet, so die Keramikerin. Ausgefallen sei der Markt nie, auch nicht als 1997 das Rathaus abbrannte, da sei man ausnahmsweise kurzfristig in die Schule umgezogen. Nach all den Jahren der Organisation sind die Strukturen immer weiter professionalisiert worden. Jetzt freuen sich Ripke-Bolinius und Blome-Weichert nach all den Vorbereitungen auf eine reges Marktgeschehen mit neuen Entdeckungen, denn so verraten die beiden schon einmal, es würden auch spannende Holzarbeiten von Erik Walter dabei sein, liebevoll genähte Gamaschen von Ute Westedt und Schmuck von Henrike Hohrenk und Karin Kickrehm.



Eröffnet wird der Kunsthandwerkermarkt am Sonnabend, 23. November, von Bürgermeister Stefan Schwenke um 11 Uhr. Bei freiem Eintritt hat der Markt im Worpsweder Rathaus, Bauernreihe 1, am Wochenende jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Zur Sache

Büchermarkt in der Bötjerschen Scheune

Traditionell veranstaltet die Stiftung Worpswede zeitgleich mit dem Kunsthandwerkermarkt ihren Büchermarkt in der Bötjerschen Scheune. Am Sonnabend und Sonntag, 23. und 24. November, ist auch dort jeweils von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Zum Lesestoff gibt es ein Kuchenbüffet und eine Verkostung von fränkischen Weinen. Es wird ein umfangreiches Sortiment an gebundenen Werken und Taschenbüchern aus nahezu allen Rubriken angeboten, die die Stiftung im Laufe des Jahres als Spenden für ihre Arbeit erhalten hat. Romane, Krimis, Sachbücher, Kinderbücher, Bild- oder Kunstbände gibt es zu günstigen Preisen, die in der Regel per Maßband nach Breite der Buchrücken ermittelt werden.

Über weitere Unterstützung beim Buffet in Form von Kuchenspenden und beim Verkauf würden die Organisatoren sich sehr freuen. Wer Interesse hat, kann sich bei Kirsten von Helldorff unter dr.kirsten@von-helldorff.de oder 04792/ 76 03 melden.