Bernhard und Heike Kaemena eröffneten mit Ulla Wetjen (rechts) vor 20 Jahren die Hofgalerie. (Sabine von der Decken)

Blockland. Eigentlich haben sie die Eröffnung ihrer Hofgalerie dem Bauordnungsamt zu verdanken, berichtet Bernhard Kaemena. Denn das erteilte ihnen vor 20 Jahren einen abschlägigen Bescheid über den Ausbau der Scheune zu weiteren Ferienwohnungen. Dieser negative Bescheid brachte die Bewohner des Biohofs Kaemena im Blockland dazu, für den freistehenden Raum die Idee einer Ideenwerkstatt oder Kreativscheune zur Erwachsenenbildung im ländlichen Raum zu entwickeln. Es waren aber auch BSE und die Globalisierung, die Bernhard und Heike Kaemena bewogen, über andere Wege nachzudenken.

„Und dann kam die Kunst ins Spiel“, erinnern sich Heike und Bernhard Kaemena anlässlich des 20. Geburtstags der Hofgalerie, der sich nun im September jährt. Sie beschlossen, Kunst und Kunsthandwerker auf den Hof zu holen, ihnen eine Ausstellungsmöglichkeit und Platz zum Arbeiten zu geben. „Was wollt ihr eigentlich, Kuh oder Kunst?“, waren die ersten verstörten Fragen derer, denen das Konzept fremd war. Für Bernhard und Heike aber war die Fragestellung Bestätigung ihres Tuns. Im Dorf, so Bernhard Kaemena, hatten sie viele Unterstützer für ihre Idee. Und der Name „Kuh, Kunst und Kulinarisches“ entstand während eines abendlichen Zusammensitzens.

Die Lilienthalerin Ulla Wetjen war die erste Hobbykünstlerin, die in der Hofgalerie ausstellte. Sie war zu der Zeit auf der Suche nach einer Ausstellungsmöglichkeit und radelte auf dem Blocklander Deich zum Biohof Kaemena. Das Erste, was ihr auf Hof in den Blick fiel, war Bernhard Kaemena, der im schneeweißen Oberhemd auf dem Misthaufen stand. Aus Anlass des runden Geburtstags der Hofgalerie zeigt sie nun wie vor 20 Jahren unter dem Titel „Mit Fetzen und Faden“ genähte Bilder. Dabei „malt“ die Autodidaktin mit bunten Stoffresten und dem Stich der Nähmaschine Bilder, deren Motive der Seebilder und Landschaften sie teils Freihand legt, sich aber auch von Fotografien und alten Meistern inspirieren lässt. Vor 20 Jahren setzte Ulla Wetjen das Konzept des „machenden“ Hobbykünstlers in der Hofgalerie um. Sie nähte vor Ort eines der vielen Stoffgemälde, die bis zum 31. Oktober an den Wänden der kleinen Galerie auf dem Biohof hängen.

Kunst auf einem landwirtschaftlichen Betrieb weitab vom Bremer Zentrum zu etablieren, war schwierig, erinnern sich Bernhard und Heike Kaemena. Sie öffneten den Zaun, hängten Luftballons auf und Ulla Wetjen gestaltete einen ganz besonderen Wegweiser. Trauten sich die Leute erst nicht in die Hofgalerie rein, war irgendwann kein Halten mehr und es gab von Künstlern und Kunsthandwerkern so viele Anfragen, dass die Ausstellungszeiten verkürzt werden mussten. Im Laufe der Zeit entstand das Eiscafé und es entwickelte sich ein „beiläufiges Konsumieren von Kunst“, so Kaemena.

Seit 2012 finden in der Saison je zwölf Ausstellungen statt. Nur Lesungen und musikalische Veranstaltungen konnten sich nicht halten. Das bedauern Heike und Bernhard Kaemena sehr. Obwohl der Bau weiterer Ferienwohnungen genehmigt werden würde, so Kaemena, und die Hofgalerie ihnen finanziell nichts einbringt, möchten sie diese nicht aufgeben. Es ist der ideelle Gewinn, der Heike und Bernhard Kaemena seit 20 Jahren motiviert.

Weitere Informationen

Ulla Wetjen zeigt bis zum 31. Oktober in der Hofgalerie auf Hof Kaemena, Niederblockland 6, die Ausstellung „Mit Fetzen und Faden“. Die Künstlerin ist sonntags ab 14 Uhr anwesend.