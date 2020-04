Leonard Sonneborn ruft zum Kreativwettbewerb auf. (CARMEN JASPERSEN)

Grasberg. Was tun, wenn inzwischen alle Lieblingsserien angeschaut sind und im Zuge der Kontaktbeschränkungen die Langeweile allmählich um sich greift. Darüber hat sich der aus Grasberg stammende 21-jährige angehende Diakon Leonard Sonneborn Gedanken gemacht. Für Kinder gebe es viele Sachen, so veröffentliche beispielsweise die Grasberger Diakonin Kerstin Tönjes Online-Bastelanregungen. Was aber können Jugendliche und junge Erwachsene zwischen zehn und 27 Jahren in dieser Zeit noch tun, fragte sich Sonneborn. Zusammen mit zwei Mitstreiterinnen entwickelte er per Video-Chat einen Kreativwettbewerb für diese Altersgruppe. Bis 17. April läuft der „Power at Home-Award“. Gefragt sind in dessen Rahmen Beiträge zum Thema Kraft, oder wie die Jugend sagt: „Power“. Belohnt werden soll der Einsatz auch. Die vier Gewinnerinnen und Gewinner können sich „ihre Preise im Wert von bis zu 50 Euro selbst aussuchen“, verspricht die Ankündigung.

Der Wettbewerb sei ohne Anmeldung und verfolge, auch wenn er von der evangelischen Jugend Grasberg initiiert sei, keinerlei missionarischen Auftrag, so Sonneborn. Die Aktion richte sich an allen jungen Leute. Und: „Wir wollen einfach coole Beiträge“ in den vier Kategorien: Schnieke, Fancy, Knorke oder Fetzig. Die Jury stellen die drei Initiatoren: Lykke Kruse, Andrea Neumann und Leonard Sonneborn. Sollte es sehr viele Einsendungen geben, wolle sich das Jury-Team Verstärkung holen.

Der Hauptkommunikationsweg des Wettbewerbs ist die soziale Plattform Instagram, so Sonneborn. Dort werben die Initiatoren: „Ihr dürft wirklich alles einreichen. Hautpsache, es hat was mit Power zu tun und passiert zu Hause“. Und zeigen als Beispiel das Wort aus Draht gebogen und mit einem Band umwickelt. Genauso gut lasse sich zu diesem Thema beispielsweise schreibend oder singend gestalten. Malen, Häkeln, Klöppel, Schreinern, Backen, Schweißen oder Töpfern sind weitere Möglichkeiten. Vorgaben machen die Veranstalter keine.

Das von ihnen Erschaffene soll anschließend von den Wettbewerbsteilnehmern aus mehreren Perspektiven fotografiert werden und per Mail eingereicht werden. Ebenso seien Beiträge als Foto-, Video-, Ton- oder Textdatei per E-Mail einreichbar unter power_athome@web.de. Kreativen Werke im Postkastenformat können zudem auch auch per Post an das Gemeindehaus der Kirchengemeinde Grasberg geschickt werden: Speckmannstraße 40, 28879 Grasberg.