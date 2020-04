Viel Spielraum für eigene Gedanken gibt Maike Pingel mit ihrer Fotomontage, für die sie einen Zusatzpreis gewann. (Maike Pingel)

Grasberg. Für etwas Kurzweil während der Corona-Kontaktbeschränkungen wollte die Grasberger Evangelische Jugend bei Kindern und jungen Leuten zwischen zehn und 27 Jahren sorgen. Drei Ehrenamtliche um den angehenden Diakon Leonard Sonneborn riefen per Internet zum „Power at Home-Award“ auf, einem Kreativwettbewerb. Gefragt waren Einsendungen zum Thema Kraft. In den vier Kategorien Schnieke, Fancy, Knorke oder Fetzig sollten Gewinner gekürt werden. Allerdings zeigten sich die 15 Teilnehmer derart kreativ, dass die Jury zwei Zusatzpreise unter der Überschrift Dufte vergab. Zudem freuten sich die Initiatoren über die rege Teilnahme.

Die drei Wettbewerbserfinder agierten nach Einsendeschluss als Jury. „Es war wirklich schwer“, sagt Sonneborn. Die Bandbreite der Arbeiten reichte von bemalten Steinen und einer Steincollage, einem Cartoon, einer Fotomontage bis hin zu Videos. In einem Film spielten sich beispielsweise die A-Mädchen der TSG Wörpedorf virtuell einen Ball zu und gewannen damit die Kategorie Fancy.

Jeder in der Jury habe seine Favoriten gehabt, und da, wo die drei nicht übereinstimmten, sei viel diskutiert worden, erzählt Sonneborn. Er schwärmt von dem selbst gezeichneten Comic der Knorke-Gewinnerin Marie Flotow und gibt sich nicht minder begeistert vom Video „Kettenreaktion“ der Fetzig-Gewinnerin Judith Ullrich. In dem Film klackert eine kleine Kugel quer durch ein Zimmer. Sie stößt Dominosteine an und DVD-Hüllen. Sie rollt über schräge Ebenen, klappert über Töpfe und Gitarrenseiten und gibt am Ende des 35 Sekunden langen Films den Impuls zum Platzen eines Luftballons. Nach vielen Überlegungen sei ihr die Idee plötzlich gekommen, schildert Judith Ullrich auf Nachfrage. Rund 20 Mal hat sie die Bahn neu aufgebaut. Einen Tag brauchte sie dafür und am nächsten folgten die Verbesserungen. Ohne Grund hätte sie das nicht getan. Der Power at Home-Award habe ihr den Anreiz gegeben, das Dominoset aus Kindertagen vom Dachboden zu holen und in Kindheitserinnerungen zu schwelgen. Danach habe sie das Aufbau-Fieber gepackt.

Auch die anderen Teilnehmer und Gewinner investierten viel Zeit und Energie in den Wettbewerb, erzählt Sonneborn. Eine Teilnehmerin habe beispielsweise gemeinsam mit der Mutter ein Hochbeet gebaut. Levke Kück gewann mit ihrer Steincollage die Kategorie Schnieke. Und die Dufte-Preise gingen an Jonah Reiter für eine Lichtmalerei und Maike Pingel für eine Fotomontage.