Ein Techniker läuft über das Dach des Alpincenters in Wittenburg, Eigentümer von Einfamilienhäusern können in deutlich kleineren Dimensionen planen. (Jens Büttner/dpa)

Es muss nicht gleich eine Solaranlage wie auf dem Alpincenter in Wittenburg (Foto) sein. Wer die Sonnenkraft nutzen und eigenen Strom produzieren möchte, kann auch in kleineren Dimensionen planen. Wie klein, das können Hauseigentümer im Rahmen einer Solarberatung erfahren, die der Landkreis Rotenburg ab dem 15. März anbietet. Nach Terminvereinbarung kommt ein Energieberater ins Haus und schaut sich die Gegebenheiten vor Ort an. Dabei erfahren die Eigentümer, welche Möglichkeiten es in ihrem Gebäude gibt, mit Sonnenkraft die Warmwasserbereitung und auch die Heizung zu unterstützen oder Strom zu erzeugen. Im Nachgang erhalten die Ratsuchenden einen schriftlichen Bericht. Die Beratung hat einen Wert von 310 Euro, der Eigenanteil für die Eigentümer beträgt 30 Euro. 120 Beratungen sind im Angebot und werden nach der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Anmeldungen nimmt die Klimaschutzmanagerin des Landkreises, Meike Düspohl, montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr unter 04261/ 983 28 60 oder per E-Mail unter klimaschutz@lk-row.de entgegen.