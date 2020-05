In den Bussen wird es wieder voller. Viele Schüler kehren in den Präsenzunterricht in die Schulen zurück. (Marijan Murat/dpa)

Landkreis Osterholz. Am kommenden Montag kehren Schüler der dritten, neunten und zehnten Klassen in die Schulen zurück. Darauf weist der Landkreis Osterholz in einer Pressemitteilung hin. Auch für die Elftklässler der Fachoberschulen ist nun wieder der Präsenzunterricht erlaubt, desgleichen die Prüfungsvorbereitungen am Ende zweijähriger Berufsfachschulen. Weitere Jahrgangsstufen sollen ab 25. Mai folgen.

Nach der Verordnung ist ab Montag zunächst der Präsenzunterricht in den 3. Schuljahrgängen im Grundschulbereich und in den Schuljahrgängen 9 und 10 der Schulen des Sekundarbereichs I vorgesehen. In der zweijährigen Berufsfachschule ist der Präsenzunterricht der Klasse 2 zur Prüfungsvorbereitung erlaubt. Ebenso der Präsenzunterricht der Klasse 11 der Fachoberschule. Der Niedersächsische Kultusminister hat zudem angekündigt, dass abhängig vom Infektionsgeschehen allen Schülerinnen und Schülern dieses Jahr noch der Besuch der Schule ermöglicht werden solle.

Damit könnte es nun auch in die Schulbussen allmählich voller werden, die schon seit Ende April wieder im sogenannten Regelbetrieb fahren. Die Busunternehmen Weser-Ems-Bus und der Omnibusbetrieb von Ahrentschildt berichten laut Pressemitteilung, dass der Betrieb stabil laufe und es bisher keine Kapazitätsprobleme bei den von Schülern genutzten Verbindungen gebe. Landrat Bernd Lütjen zeigte sich erfreut darüber, dass offenbar viele Schüler seinem Appell gefolgt seien, nach Möglichkeit mit dem Fahrrad zur Schule zu fahren. "So bleibt Platz für die Fahrgäste, die wegen einer langen Fahrstrecke auf den Bus angewiesen sind.“

Auch außerhalb des Schülerverkehrs gebe es derzeit „auf fast allen Verbindungen genügend Platz in den Bussen“, um die vorgesehenen Abstandsregelungen möglichst einzuhalten. Die Fahrzeuge würden regelmäßig desinfiziert. Die allermeisten Fahrgäste hielten sich nach Auskunft der Busbetriebe auch an die vorgeschriebene Maskenpflicht. Der Landkreis und die Firmen seien dankbar für Disziplin und Verständnis.