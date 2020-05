Die Tests in der Region haben ergeben, dass sich die Zahl der Neuinfektionen auf niedrigem Niveau bewegt (Symbolfoto). (SAKCHAI LALIT/dpa)

Landkreise Rotenburg/Osterholz. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen bewegt sich im Landkreis Rotenburg weiterhin auf niedrigem Niveau. Zu den bestätigten 109 Infektionsfällen ist in den vergangenen drei Tagen kein einziger hinzugekommen. Vielmehr werden die meisten der betroffenen Menschen nach und nach wieder gesund, berichtet die Kreisverwaltung: 105 der 109 Infizierten gelten als genesen, zwei sind wie berichtet gestorben.

Im Landkreis Osterholz beträgt die Zahl der bestätigt Infizierten 111. Am Mittwoch und Donnerstag kam jeweils eine Neuinfektion in Osterholz-Scharmbeck und in Schwanewede hinzu. Die Zahl der Genesenen beträgt laut einer Landkreissprecherin zurzeit 87. Zudem sind 22 der 23 aktuell noch in Quarantäne befindlichen Personen in häuslicher Isolation. Eine Person muss weiterhin stationär in einem Bremer Krankenhaus behandelt werden. Im Kreiskrankenhaus in Osterholz-Scharmbeck wird zudem eine an Corona erkrankte Person behandelt, die nicht aus dem Landkreis Osterholz kommt.

Bund und Länder haben sich inzwischen darauf verständigt, die Kontaktbeschränkungen bis zum 29. Juni zu verlängern. Nähere Regelungen müssen nun die Länder treffen. Die für Niedersachsen aktuell gültige Verordnung sieht laut Kreisverwaltung weiterhin eine Minimierung der physischen Kontakte vor. Danach können sich in der Öffentlichkeit Personen aus maximal zwei Haushalten treffen. Diese Regelung sollte auch auf den privaten Bereich übertragen werden, heißt es aus dem Kreishaus: „Dank des umsichtigen Umgangs der Bürgerinnen und Bürger des Landkreises mit der Corona-Pandemie konnte ein größeres Ausbruchsgeschehen im Kreisgebiet bislang verhindert werden", sagte Landrat Bernd Lütjen. Es sei aber zu früh, mit den Lockerungen leichtsinnig umzugehen. Daher rufe er dazu auf, weitläufige und ständig wechselnde Kontakte zu vermeiden.