Kinderspielzeug hängt in einer Kindertagesstätte. Geht es nach der Mehrheitsgruppe im Rotenburger Kreistag, fördert der Landkreis die Kitas im Kreisgebiet mit einer Million Euro zusätzlich. In der Samtgemeinde Tarmstedt kämen davon rund 59 000 Euro an. (Julian Stratenschulte/dpa)

Tarmstedt. Fast zwei Millionen Euro mehr im Jahr für die Städte und Gemeinden des Landkreises Rotenburg: Es gibt sicherlich weniger erfreuliche Sitzungen als die, die Frank Holle am Montag in Gyhum-Sick erlebt hat. Holle und seine hauptamtlichen Bürgermeisterkollegen aus dem Wümmekreis haben sich mit der Kreistagsmehrheitsgruppe aus CDU, WFB und FDP über den Kreishaushalt 2020 unterhalten. Das Ergebnis fasst CDU-Fraktionschef Marco Prietz so zusammmen: „Wir haben uns auf eine Entlastung der Städte und Gemeinden um jährlich knapp zwei Millionen Euro ab 2020 verständigt.“ Holle, Sprecher der Hauptverwaltungsbeammten der 13 Kommunen: „Mit dieser Lösung können wir sehr zufrieden sein.“

Die Entlastung soll auf zweierlei Weise erfolgen: Die Kita-Betriebskostenzuschüsse an die Gemeinden werden ab 2020 um eine Million Euro jährlich aufgestockt und nach den belegten Plätzen verteilt. Zweitens wird der Hebesatz der Kreisumlage ab 2020 auf 46,5 Punkte gesenkt. Die Mehrheitsgruppe geht mit dem Vorschlag in die Beratung des Kreis-Finanzausschusses, der an diesem Mittwoch, 4. Dezember, 14.30 Uhr, im Rotenburger Kreishaus tagt. Die endgültige Entscheidung fällt am Freitag, 13. Dezember, der Kreistag, der ab 9 Uhr im Rotenburger Kreishaus zusammenkommt, um unter anderem den Haushalt 2020 zu beschließen.

Zu Punkt eins sagt Prietz: „Da wir ein familienfreundlicher Landkreis sind, wollen wir unsere Gemeinden beim Ausbau der Kinderbetreuung weiter stärken. Dafür werden wir die Kita-Betriebskostenzuschüsse des Landkreises an die Kommunen um eine Million Euro pro Jahr erhöhen, um dem wachsenden Bedarf und längeren Öffnungszeiten ein Stück weit Rechnung zu tragen.“ Das sei auch dringend nötig, sagt Holle: „Die Gemeinden ächzen unter der Lasten der Betreuungskosten.“ Geht alles so durch wie vorgesehen, fließen 2020 zusätzliche Zuweisungen in Höhe von rund 59 000 Euro an die Kindertageseinrichtungen in der Samtgemeinde Tarmstedt. Nach einer Berechnung von Kämmereileiterin Sandra Hammer macht das für die Gemeinde Breddorf ein Plus von 2968 Euro aus, für Bülstedt 2374 Euro, für Hepstedt 7302 Euro, für Kirchtimke 7820 Euro, für die Gemeinde Tarmstedt 17 476 Euro, für Vorwerk 4133 Euro, für Wilstedt 11 828 Euro und für die Hortplätze der Samtgemeinde 5194 Euro.

Sandra Hammer merkt an, dass die Zuweisungen nach den belegten Plätzen zum Stichtag 1. März 2020 berechnet werden. Da diese noch nicht fest stehen, habe sie als Berechnungsgrundlage für ihre Kalkulation die tatsächlichen Erträge des Jahres 2019 genommen. Und sie weist darauf hin, dass bereits im Haushaltsentwurf des Landkreises eine Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse um 1,1 Millionen Euro vorgesehen war.

Zu Teil zwei des Kommunen-Entlastungsplans, der Senkung der Kreisumlage von 47 auf 46,5 Hebesatzpunkte, sagt Prietz: „Das bedeutet, dass unsere Kommunen aus ihren Einnahmen insgesamt 900 000 Euro weniger im Jahr an den Landkreis überweisen müssen.“ Auch das sei überfällig, meint Frank Holle: Auch dank der Kreisumlage, seiner wichtigsten Finanzierungsquelle, habe sich der Landkreis in den vergangenen Jahren prozentual gesehen wesentlich stärker entschuldet als im Durchschnitt die Gemeinden. Mit dem erzielten Kompromiss könnten sie aber auch leben. Der Landkreis könne seine Entschuldung weiter vorantreiben, und die Gemeinden bekämen ihre Haushalte ausgeglichen.

Marco Prietz sagt es so: „Der Ausgleich der Interessen von Landkreis und Kommunen liegt mir besonders am Herzen. Wir sind eine kommunale Familie und wollen gemeinsam die Aufgaben für unsere Bürger bestmöglich erfüllen!“ Die Kreistagsmehrheit senke damit die Kreisumlage das vierte Jahr in Folge, betont der Bremervörder. 2016 habe sie noch bei 49,75 Punkten gelegen.

Sollte der Kreistag den Hebesatz für die Kreisumlage tatsächlich auf 46,5 Punkte festsetzen, woran wegen der Mehrheitsverhältnisse im Kreistag und der relativ komfortablen Finanzlage des Landkreises kaum einer zweifelt, hätte das allein für die Samtgemeinde Tarmstedt ein Plus von 13 884 Euro zur Folge. In der Gemeinde Breddorf blieben 6906 Euro mehr in der Kasse, in Bülstedt 2633 Euro, in Hepstedt 3329 Euro, in Kirchtimke 2576 Euro, in der Gemeinde Tarmstedt 12 894 Euro, in Vorwerk: 3272 Euro, in Westertimke 4230 Euro und in Wilstedt 7274 Euro. Der Entlastungseffekt für alle acht Mitgliedsgemeinden beträgt insgesamt 43 114 Euro. Nimmt man die Samtgemeinde dazu, wirkt sich der halbe Prozentpunkt mit fast 57 000 aus.