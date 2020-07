Die Kreisverwaltung des Landkreises Osterholz bekommt Verstärkung – die Ausbildungsabsolventen Claudia Bode, Finnja Hennings, Jannik Ewald, Annika Stolle, Annalena Gieschen, Nicole Woitt, Patrick Kröning (v.l.) werden von Landrat Bernd Lütjen beglückwünscht. (LANDKREIS OSTERHOLZ)

Landkreis Osterholz. Sieben auf einen Streich: Die Eigengewächse (fünf Frauen, zwei Männer) werden nach Angaben aus dem Kreishaus nun eingesetzt in der Fachstelle Teilhabe, im Rechtsamt, Jugendamt, Sozialamt, Gesundheitsamt und Bauordnungsamt.

An der Kommunalen Hochschule für Verwaltung in Hannover haben Annalena Gieschen, Finnja Hennings und Annika Stolle Allgemeine Verwaltung studiert. Hinzu kommen Nicole Woitt mit einem Bachelor of Arts (BA) in Verwaltungsbetriebswirtschaft sowie die Verwaltungsfachwirte Claudia Bode, Jannik Ewald und Patrick Kröning. Jahrgangsübergreifend bildet der Landkreis regelmäßig mehr als 30 Nachwuchskräfte aus.

Im kommenden Jahr sollen wieder neue Verwaltungsfachangestellte, Fachinformatiker für Systemintegration und Systemelektroniker ausgebildet werden; auch für die dualen Bachelor-Studiengänge Allgemeine Verwaltung und Verwaltungsbetriebswirtschaft (jeweils ab 1. August 2021) und Soziale Arbeit (ab 1. Oktober 2021) werden neue Kandidaten gesucht. Bewerbungen werden ab sofort ausschließlich online unter www.landkreis-osterholz.de/bewerbung angenommen.

Einzelheiten zu den beruflichen Perspektiven im Kreishaus erläutert Ausbildungsleiter Torben Blumentritt bei drei Karriere-Info-Nachmittagen mittwochs am 26. August sowie 2. und 9. September. Wegen Begrenzung der Teilnehmerzahl ist dazu eine Anmeldung per E-Mail an ausbildung@landkreis-osterholz.de erforderlich.