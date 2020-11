Corona an Schulen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Kreisbehörde erklärt Corona-Regeln

Bernhard Komesker

Tritt an einer Schule ein Infektionsfall auf, so gelten in Bremen neuerdings andere Vorschriften als in Niedersachsen. Der Kreis Osterholz erläutert, was aktuell für sein Gesundheitsamt und die Schulen gilt.