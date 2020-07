Kreislandwirt Stephan Warnken auf dem Hof Huxfeld in Grasberg. (Bernd Kramer)

Landkreis Osterholz. Vor dem Hintergrund der teils prekären Arbeitsbedingungen in deutschen Schlachthöfen fordert der Osterholzer Kreislandwirt Stephan Warnken gerechtere Preise vom Hof bis zu Ladentheke. Nur so könnten alle Beteiligten vom Landwirt bis zum Fleischer um die Ecke besser entlohnt werden. Die Billigproduktion müsse ein Ende haben. „Wir brauchen mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel“, betont Warnken und betrachtet dies als eine „gesamtgesellschaftliche Aufgabe“.

Die Umstände, die dazu geführt hätten, dass sich Hunderte Schlachthofmitarbeiter aus Osteuropa mit dem Coronavirus angesteckt hätten, müssten überprüft werden, fordert der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes. Die Sicherheit der Menschen, die dort arbeiteten, stehe dabei an erster Stelle, sagte er mit Blick auf das Infektionsgeschehen. „Das muss die Fleischbranche zusammen mit der Politik lösen“, betont Warnken.

Die Schließung einzelner großer Schlachthöfe führe bislang nicht zu Absatzproblemen bei den Rinder- und Schweinemästern in der Region rund um Wümme und Hamme, so Warnken auf Nachfrage. Allerdings sei der Landkreis Osterholz vor allem eine Grünland-Region, sodass die vorhandenen Schlachtkapazitäten ausreichten. Die Tiere aus der Region würden zumeist in Bremerhaven oder Oldenburg geschlachtet. Man könne auch noch nach Schleswig-Holstein ausweichen, aber allzu lange Transporte seien dem Vieh nicht zuzumuten, betont Warnken.

Warnken hofft, dass sich der Skandal in der Fleischbranche am Ende auf die Preise auswirkt. Er fordert ein Umdenken nicht nur in der Produktion, sondern auch vom Verbraucher: „Unsere Lebensmittel sind mehr wert.“ Allerdings dürfe die Branche am Ende nicht wegen immer größerer Auflagen ins Ausland abwandern. Damit sei auch niemandem geholfen. Warnken warnt überdies davor, alle Schlachthöfe in einen Topf zu werfen: „Es gibt auch verantwortungsvolle mittelständische Schlachtunternehmen. Die machen einen guten Job.“

Dumpinglöhne gebe es übrigens nicht nur in der Fleischproduktion, betont Warnken, sondern auch in der Textilbranche, in der Pflege und anderswo. Wer ein billiges T-Shirt kaufe, denke nicht an die Näherinnen in Bangladesch, so Warnken, ähnlich sei es mit dem Billigkotelett vom Discounter. „Die Leute wollen grillen.“ Da spielten die Hungerlöhne der osteuropäischen Schlachter am Zerlegeband keine Rolle. Fleisch dürfe nicht länger ein billiges Lockangebot sein, fordert der Osterholzer Kreislandwirt.