Osterholz-Scharmbeck. Mit Kokain wurde ein 51-jähriger Kreisstädter Ende August geschnappt. Das gefundene Kokain enthielt an Wirkstoff mehr als 30 Gramm Cocainhydrochlorid. Damit handelte es sich um den Besitz von Betäubungsmitteln (BTM) in eben nicht geringer Menge. Eine nicht geringe Menge bei Kokain ist laut Gesetz schon fünf Gramm Gehalt an Cocainhydrochlorid. Somit kommt es nicht auf die gefundene Grammmenge an, sondern auf deren Wirkstoffgehalt.

Nun hatte sich der aus Osterholz-Scharmbeck stammende Mann vor dem Schöffengericht in der Kreisstadt zu verantworten. Den Tatvorwurf räumte der Angeklagte gleich zu Beginn des Prozesses ein.

Wegen Wiederholungsgefahr saß der 51-Jährige aber in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Bremervörde ein. Er wurde von dort nach Osterholz-Scharmbeck gebracht und in Handfesseln in den Saal 5 geführt. Da er selbst von Kokain abhängig gewesen war, sprach ihn Strafrichterin Johanna Kopischke auch darauf an. „Ich nehme das nicht mehr“, entgegnete der Angeklagte. Anfangs habe er noch „viel gezittert“. „Aber das ist fast weg.“ Schlaftabletten würden nachts helfen, um in den Schlaf zu finden, so der 51-Jährige. Dazu sagte sein Verteidiger, Marvin McKay, dass sein Mandant sich um einen Therapieplatz in einer Klinik bemühe.

Der Staatsanwalt ging davon aus, dass die eine Hälfte des Mitte August 2019 bei dem Kreisstädter gefundenen Stoffes für den Eigenbedarf bestimmt gewesen sei und die andere Hälfte für den Weiterverkauf. Zugute hielt er dem Angeklagten, dass er seine Straftat zugegeben hatte und sich in der JVA einem kalten Entzug gestellt habe. Gegen den 51-Jährigen sprach nach seiner Auffassung, dass er einschlägig vorbestraft ist. „Das ist kein minder schwerer Fall mehr“, betonte der Jurist. Er beantragte eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten und den Haftbefehl aufrecht zu erhalten.

Verteidiger McKay war wichtig: „Der gehört nicht zu den großen Dealern. Er ist jahrzehntelang drogenabhängig gewesen.“ Darum sei sein Mandant eher als Opfer zu betrachten. Die Frage sei zu stellen, wie seinem Mandanten geholfen werden könne. „Der ist keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Der ist nur noch eine Gefahr für sich selbst.“ Was helfe, so der Anwalt, sei eine Therapie. „Das will er aus sich selbst heraus. Er hat einen Therapieplatz. Es fehlt nur noch die Kostenzusage der Krankenkasse.“

Außerdem würde sein Mandant so schnell wie möglich zu seiner Familie zurückkehren wollen, betonte der Verteidiger. Darum wolle er auch keine bestimmte Strafhöhe beantragen. Man solle dem 51-Jährigen aus der Haft heraus eine Therapie ermöglichen, schwebte McKay vor. Wenn die erfolgreich abgeschlossen sei, könne die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt werden. „Dann kann er zu seiner Familie zurückkehren.“

Darauf aber ließ sich das Schöffengericht in Osterholz-Scharmbeck nicht ein. Es schloss sich dem Antrag und der Argumentation des Staatsanwaltes an. Das Gericht verurteilte den 51-Jährigen schließlich zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Es ging dabei vom Besitz und vom Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge aus. „Dass eine verminderte Schuldfähigkeit vorliegt, das sehen wir nicht so“, sagte Strafrichterin Kopischke unter anderem in ihrer Urteilsbegründung. Freiheitsstrafen von mehr als zwei Jahren können laut Gesetz ohnehin nicht zur Bewährung ausgesetzt werden.