Die Stadthalle Osterholz-Scharmbeck ist der Sitzungsort für politische Gremien der Stadt und des Landkreises. Am 3. Dezember tagt dort der Kreistag. (Christian Valek)

Landkreis Osterholz. Läuft beim Sitzungskalender weiter alles nach Plan, dann kann der Osterholzer Kreistag den Haushalt 2021 am Donnerstag, 3. Dezember, ab 14.30 Uhr in öffentlicher Sitzung beschließen. Die Abgeordneten kommen aus Platzgründen in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck zusammen. Die Verwaltung hat vorab erklärt, sie rechne fürs laufende Jahr mit einem Überschuss von 4,8 Millionen Euro, sodass die Kommunen im Kita- und Jugendbereich außerplanmäßig 1,5 Millionen Euro extra erhalten können. Fürs Folgejahr jedoch wird ein Defizit von 6,1 Millionen Euro erwartet.

Die Wirtschaftspläne 2021 für die Tagungsstätte Bredbeck, das Osterholzer Kreiskrankenhaus und die Kreisabfallwirtschaft sind ebenfalls zu beschließen. Entscheiden wird der Kreistag außerdem über vier neue Naturschutzverordnungen sowie über den Stellenplan. So soll es im kommenden Jahr in sieben verschiedenen Landkreis-Ämtern zu mehreren Neueinstellungen kommen.