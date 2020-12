In den Truper Blänken (Foto) werden die bisherigen Naturschutzflächen mit der neuen Verordnung stark vergrößert. (Birgit Schönwälder)

Landkreis Osterholz. Nach mehreren Anläufen und zähen Verhandlungen hat der Osterholzer Kreistag am Donnerstagnachmittag einstimmig vier Naturschutzverordnungen beschlossen. Sie betreffen die Truper Blänken in Lilienthal (492 Hektar), die Niederungen von Billerbeck und Oldendorfer Bach (302 Hektar), die Garlstedter Heide- und Moorlandschaft mit den Heidhofer Teichen (309 Hektar) sowie das aus zwei Flächen bestehende Gebiet Heilsmoor und Springmoor, die zusammen 255 Hektar groß sind.

Sowohl Umweltverbände als auch Jäger und Landwirte hatten die sehr detaillierten Auflagen und Freistellungen kritisiert; am Ende aber stimmten im Kreistag nun auch Grüne und Linke zu, die bis zuletzt strengere Nutzungsbeschränkungen gefordert hatten. Die Grünen-Sprecherin Dörte Gedat erklärte, warum ihre Fraktion umgedacht habe: Schon ab 1. Januar 2021 gelten für den Schutz von Wasser und Boden, Flora und Fauna ohnehin weitergehende Landesgesetze, was das Düngen, Spritzen und die Gewässerabstände angeht. Würde das Verfahren nun erneut aufgerollt, drohe eine Geldbuße; da sei der Beschluss das kleinere Übel, „auch wenn es nicht schön ist, was da drinsteht“.

Andere Behörden, so Gedat anerkennend, hätten sich mit milderem Landschaftsschutz begnügt, was sie erst recht für fragwürdig halte. Vor allem aber sei es wichtig, dass nun zugleich beschlossen werde, im Heilsmoor und Springmoor per Naturschutzverordnung mittelfristig einen Biotopverbund am Giehler Bach herzustellen.

Bei der Entscheidung über dieses Gebiet erklärte sich Torsten Wischhusen (CDU) als Grundeigentümer für befangen und nahm an der Abstimmung nicht teil.