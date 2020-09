Dörte Gedat (Messerschmidt)

Landkreis Osterholz. 22 Ja-Stimmen, 17 Gegenstimmen, keine Stimmenthaltung: So wurde am 27. September 2018 der Kreistagsbeschluss gefasst, wonach der Landkreis Osterholz dem „Bündnis der Kommunen für biologische Vielfalt“ beitritt. Geschehen ist seither nichts und das sorgt bei den Antragstellern von der Grünen-Fraktion für wachsenden Ärger. Nach der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses kommt nun aber wohl Bewegung in die Sache.

Fraktionschefin Dörte Gedat hatte den zuständigen Kreisdezernenten Dominik Vinbruck an das Kreistagsvotum erinnert. „Mich wundert, dass es so lange dauert“, sagte Gedat mit mühsam gedämpftem Zorn. Ihre Parteifreunde argwöhnten schon, die Verwaltung wolle die Umsetzung des Mehrheitsbeschlusses nur deshalb aussitzen, weil ihr der Inhalt nicht passe. „Da gehen mir so langsam die Argumente aus.“

Dominik Vinbruck widersprach und bekannte: „Das Thema ist bei mir liegen geblieben.“ Nachdem er festgestellt habe, dass die Mitgliedschaft 600 Euro koste und es keine Haushaltsstelle dafür gebe, habe er es versäumt, die Sache weiter zu verfolgen, so der Dezernent entschuldigend. Nun werde es wohl erst 2021 mit einem Beitritt klappen. Mit dem Inhalt des Grünen-Anliegens habe das alles nichts zu tun.

Verwaltung nicht überzeugt

Allerdings hatte die Verwaltung vor zwei Jahren deutlich gemacht, dass sie von einer Mitgliedschaft des Landkreises rein gar nichts hält. Nachdem die Grünen im März 2018 den Beitritt beantragt hatten, bezog die Verwaltung dazu im Juni 2018 Position: Der Landkreis sei in einem Bündnis aus Städten und Kommunen fehl am Platze, so die Begründung. Längst engagiere sich die Behörde ohnehin auch „auf unterschiedlichen Ebenen für die biologische Vielfalt“.

Eine Mehrheit der Abgeordneten hatte das seinerzeit anders gesehen, zumal in Niedersachsen die Landkreise Göttingen und Lüneburg der Vereinigung seit 2012 als Gründungsmitglieder angehören. Das kommunale Bündnis würdigt, vernetzt und bewirbt Best-practice-Beispiele (Näheres im Internet unter www.kommbio.de). Mittlerweile sind es bundesweit mehr als 250 Gebietskörperschaften, die sich der entsprechenden Absichtserklärung vom 22. Mai 2010 angeschlossen haben.

Laut Deklaration kümmern sich die Mitgliedskommunen um die Artenvielfalt auf ihren Grün- und Freiflächen im Siedlungsbereich; sie engagieren sich für den Arten- und Biotopschutz sowie für nachhaltige Nutzungen. Neben dem eigenen Einsatz für Bewusstseinsbildung und Kooperationen appellieren die Kommunen an Bund und Länder, ebenfalls entsprechend zu handeln.

Dörte Gedat drängte jetzt: „Wir wollen, dass diese Selbstverpflichtung auch Realität wird.“ Nach ihrer Ansicht müsste der Beschluss eigentlich leicht umzusetzen sein. Auf Betreiben der CDU leiste sich der Landkreis als einer von wenigen Kreisen ja auch die Mitgliedschaft im Göttinger Verein „Agrarsoziale Gesellschaft“ (ASG) mit weitaus teureren Tagungsteilnahmen in ganz Deutschland, argumentierte die Grüne nach Sitzungsschluss gegenüber unserer Zeitung. Eigentlich sei die ASG etwas für Staatssekretäre und Landvolk-Funktionäre.

Um zu verhindern, dass das Artenvielfalt-Bündnis nun erneut in der Schublade landet, bot die Abgeordnete dem Landrat als Hauptverantwortlichem an, den Mitgliedsbeitrag für dieses Jahr aus der Fraktionskasse zu übernehmen. Die Antwort des Dezernenten ließ nicht lange auf sich warten: Demnach werde der Landkreis nun doch noch in diesem Jahr dem Bündnis "Kommunen für biologische Vielfalt“ beitreten und die Kosten aus dem Kreishaushalt bestreiten.

Mit Gedats Genugtuung jedoch war es kurz darauf schon wieder vorbei. Die Grünen-Abgeordnete vermisste nämlich die von ihrer Fraktion angeschobene Beratung über den Naturpark Teufelsmoor auf der Tagesordnung zur nächsten Kreistagssitzung am 24. September. Wie berichtet, hatte der Umweltausschuss das Thema zu Beginn des Monats mehrheitlich zurückgestellt und in die Fraktionen verwiesen. Dieses Votum jedoch hat laut Kommunalverfassung nur empfehlenden Charakter; das letzte Wort haben stets Kreistag oder Kreisausschuss (KA). Der KA aber sollte nun, laut Beratungsfolge auf der Naturpark-Drucksache, erst am 5. November entscheiden.

Ob die Kreisverwaltung den Ausgang der Ausschussdebatte mit ihrer Terminierung hätte vorwegnehmen dürfen oder ob eine unverzügliche Befassung in Kreisausschuss oder Kreistag zwingend gewesen wäre, das hätte Gedat, wie sie sagte, notfalls rechtlich prüfen lassen. Doch das wird nun nicht nötig sein: Landrat Lütjen habe mittlerweile ein Versehen eingeräumt und die Tagesordnung zur nächsten Sitzung des Osterholzer Kreistags entsprechend ergänzen lassen. Fraktionschefin Gedat: „Ich glaube allmählich nicht mehr an Zufälle.“