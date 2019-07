Der Redebeitrag des AfD-Abgeordnete Niels Gieschen erzürnte die Mehrheit der Mitglieder im osterholzer Kreistag. (Daniel Karmann/DPA)

Landkreis Osterholz. Mit einem mittleren Eklat ist der Osterholzer Kreistag in die Sommerpause gegangen. Auslöser war einmal mehr die AfD-Fraktion, deren Abgeordneter Niels Gieschen sich am Ende eine Rüge der Kreistagsmehrheit einfing. AfD-Fraktionschef Thorben Freese drohte daraufhin, er werde mit rechtlichen Schritten gegen diese Maßregelung vorgehen.

Was war geschehen? Im Februar-Kreistag hatte die AfD – letztlich vergebens – die Übertragung von Kreistagssitzungen per Live-Stream im Internet beantragt und behauptet, wer nicht mit ihr stimme, sei gegen Rechtsstaat und Demokratie. Das wollte Bernd Rugen (Linke) nicht auf sich sitzen lassen und hielt der AfD einen Facebook-Post vor, der gegen andere Kreistagsabgeordnete hetze. Gieschen hatte Ende 2016 auf das Fraktionsfoto der Linken Affengesichter montiert, um es anschließend im Internet zu verbreiten.

Jetzt wollte Gieschen dazu im Kreistag eine persönliche Erklärung abgeben, aber wer ein Wort der Berichtigung oder des Bedauerns erwartet hatte, sah sich getäuscht. Wortreich wiederholte Gieschen den Sachverhalt, wie er sich aus seiner Sicht darstellte. Er betonte, es sei eine private Seite und kein offizieller AfD-Auftritt gewesen, der Eintrag sei längst gelöscht. Empörte Zwischenrufe, wonach Gieschen zur Sache kommen solle, ignorierte dieser. Das Foto habe mit dem Antrag auch nichts zu tun gehabt, rechtfertigte er sich weiter.

Zwischenrufe und Ordnungsrufe

Mehrfach unterbrach auch der Kreistagsvorsitzende Peter Schnaars (SPD) als Sitzungsleiter den AfD-Mann und rief ihn zur Ordnung. Schnaars forderte Gieschen dazu auf, nun endlich seine Erklärung abzugeben. Aber das Filibustern ging da erst richtig los. Gieschen rechtfertigte sich, er habe nicht damit gerechnet, dass die Presse den Foto-Fall aufgreife, sodass er derlei Wellen schlage. Augenscheinlich seien der Linksfraktion im Februar die Argumente ausgegangen, sodass sie sich nun auf eine alte Sache kapriziere. Fraktionschef Mizgin Ciftci habe das Bild sogar auf seinem Handy gespeichert – offenbar um die AfD damit zu diffamieren; das sei eine „Unsportlichkeit“. Gieschen kramte einen Ausdruck des Fotos hervor und zeigte es herum, damit sich jeder ein Bild mache, wie harmlos oder schwerwiegend die Sache sei.

Rugen und Ciftci nahmen jetzt nicht an der Sitzung teil, aber SPD-Fraktionschef Björn Herrmann platzte der Kragen. Er bat per Geschäftsordnungsantrag darum, Gieschens Agieren umgehend und förmlich zu rügen. Es sei unerträglich, statt einer Aufarbeitung nun Wiederholung und Gegenangriff erleben zu müssen. Just so hatte es AfD-Chef Freese im vergangenen Jahr schon einmal gemacht, als er das Abstimmungsverhalten der Grünen aus dem nicht-öffentlich tagenden Kreisausschuss ausgeplaudert und dies bei seiner Rechtfertigung wiederholt hatte. Für den Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht gab es für Freese im Dezember 2018 eine förmliche Missbilligung der übrigen Kreistagsabgeordneten. Bei der Abstimmung über Gieschens Rüge enthielt sich jetzt die CDU-Fraktion der Stimme.

„Diese Art und Weise der Diskussion lassen wir nicht zu“, schloss Peter Schnaars. Ohnehin hätten persönliche Erklärungen zum Ende einer Abstimmung zu erfolgen und nicht Monate später als eigener Tagesordnungspunkt aufzutauchen. Man sei der AfD entgegengekommen, weil sie glaubhaft machen konnte, es gebe noch Aufklärungsbedarf. Den wiederum sieht seinerseits nun Thorben Freese. Er werde sich bei der Kommunalaufsicht erkundigen, ob es einer Fraktion zustehe, eine andere per Geschäftsordnung rügen zu lassen.