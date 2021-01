Ein Bild aus Vor-Corona-Tagen der Führungsriege des Landfrauen-Kreisverbandes Osterholz (von links): Hanna Grube (zweite Vorsitzende), Ingrid Behrens (zweite Vorsitzende), Martina Rohdenburg-Schade (Schriftführerin), Anne-Katrin Bullwinkel (Vorsitzende), Sigrid Knoop (Kassenführerin), Helga Wattenberg (Beisitzerin) und Katrin Engelken-von Oehsen, die ebenfalls als Beisitzerin fungiert. (Monika Fricke)

Landkreis Osterholz/Rade. „Kein Jahr war so leise wie dieses“, klagt die Kreisvorsitzende der Osterholzer Landfrauen, Anne-Katrin Bullwinkel aus Rade. Wenn sie auf die zurückliegenden Monate im Corona-Jahr 2020 zurückblickt, denkt sie an eine Reihe von Seminaren und Festveranstaltungen, die nicht stattfinden durften.

„Die Pandemie hat uns ausgebremst“, so die Kreislandfrauen-Vorsitzende. 70 Jahre Kreislandfrauenverband Osterholz – das sollte 2020 mit allen Ortsvereinen gebührend gefeiert werden. Das war jedoch aufgrund der bekannten Kontaktbeschränkungen nicht möglich.

Anne-Katrin Bullwinkel, geborene Morisse, wuchs schon früh mit den Aktivitäten der Landfrauen auf, denn ihre Mutter, Katharine Morisse, war von 1990 bis 1996 Kreisvorsitzende und ist heute Ehrenvorsitzende. Sie berichtete von der Gründung des Kreisverbandes im Jahre 1950: Damals habe es überhaupt nur drei Landfrauenvereine im Landkreis Osterholz gegeben. 1949 entstand der erste Verein, der „Landfrauenverein Rade und Umgebung“, es folgten Worpswede und Wörpedorf. Diese drei Vereine richteten im November 1950 den ersten Kreislandfrauentag im Osterholzer Waldhaus aus. Erste Kreisvorsitzende war Hanna Illies aus Neuenkirchen, ihr folgten Jutta von Wersebe aus Meyenburg, Gretchen Wellbrock aus Osterholz-Scharmbeck, Katharine Morisse aus Rade sowie Hildegard Mattfeldt aus Stendorf. Und seit dem Jahr 2017 ist Anne-Katrin Bullwinkel Vorsitzende im Kreislandfrauen-Verband Osterholz.

Zu den ersten Aktivitäten der Osterholzer Landfrauen zählten Kurse und Vorträge zu praktischen Themen: Arbeit im Gemüsegarten, Obstbaumschnitt, Kükenaufzucht, Back- und Kochlehrgänge, Handarbeitskurse sowie Lehrgänge zur Reparatur von Staubsaugern. Die Landfrauen wurden auch im Pannenhilfe-Kursus fit dafür gemacht, kleine Funktionsstörungen am Auto selbst beheben zu können.

Reger Austausch

„Zu Beginn waren die Mitglieder überwiegend Frauen aus der Landwirtschaft“, berichtet Bullwinkel. Schon bald interessierten sich auch Frauen aus anderen Berufssparten für die Angebote der Landfrauen. Das sei bis heute so, erklärt die Kreisvorsitzende. „Es entstand ein reger Austausch und machte die Begegnungen noch interessanter, auch das Themenangebot wurde noch vielfältiger.“ Heute seien elf Landfrauenvereine mit insgesamt 1750 Mitgliedern im Kreisverband vereinigt. Eine neue Untergruppe „Jil“ entstand, das sind die „Jungen Innovativen Landfrauen“, Frauen um die 30. In den Jahren 2020 bis 2023 greifen die Osterholzer Landfrauen die Jahresthemen des niedersächsischen Landfrauenverbandes „Demokratie meint Dich“ auf und planen danach ihr Jahresprogramm.

Im vergangenen Jahr sei durch die Corona-Pandemie alles anders gekommen, so Bullwinkel: „Zu Beginn des Jahres nähten fast alle Vereine Behelfsmasken für soziale Einrichtungen.“ Veranstaltungen wurden abgesagt, einige konnten online stattfinden.

Dank für den Einsatz

Die Weihnachtsfeiern fielen komplett aus. Ersatzweise bedachten die Vereine ihre Mitglieder mit Weihnachtsgrüßen. Anne-Katrin Bullwinkel möchte ebenfalls allen Landfrauen im Kreis Osterholz für ihren außerordentlichen Einsatz unter schwierigen Bedingungen danken. „Nie war die ehrenamtliche Tätigkeit so wichtig wie in diesem Jahr!“ Die Kreisvorsitzende wünscht allen Landfrauen nach den Feiertagen nun für das neue Jahr alles Gute. „Auf dass wir gesund und mit neuem Elan in die Zukunft sehen.“

Wer noch nicht das beliebte „Heimatkochbuch Osterholz“ mit Rezepten der Landfrauen hat, kann es für 9,99 Euro bei den Ortsvorsitzenden bekommen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.landfrauen-osterholz.de.