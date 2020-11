Der Borgfelder Fotograf Reinhard Wirtz hat die Bilder für den Krimi-Band "Tatort Borgfeld" gemacht. (Reinhard Wirtz)

Borgfeld. Die Gewinnerinnen und Gewinner des Krimi-Wettbewerbs „Mörderisches an der Wümme“ – nun stehen sie offiziell fest. Maria Tegeler-Weinhardt wurde für ihre Krimi-Kurzgeschichte „Die Frau in Schwarz“ ausgezeichnet. Sie teilt sich den ersten Platz mit Werner Kriete, der für die Erzählung „Das Kreuz des Bischofs“ prämiert wurde, und dem jungen Autor Knut-Alexander Höhn. Der Osterholz-Scharmbecker, der in Bremen Germanistik und Geschichte studiert, beeindruckte die Jury mit seinem historischen Kriminalstück „Das zerbrochene Schwert“. Die Namen der Preisträgerin und Preisträger gab das Borgfelder Kulturforum unter der Leitung von Jürgen Linke gemeinsam mit Schirmherr Rudolf Hickel und dem Verleger Helmut Donat in einer öffentlichen Videokonferenz bekannt.

Den Juroren – Buchhändlerin Caroline Brummerloh, Dorothea Bunse-Winkler und Jörg Behrmann – fiel die Entscheidung bei der Prämierung der Besten so schwer, dass sie sich zu keiner Rangfolge unter den drei besten Geschichten durchringen konnten. Und auch Schirmherr Rudolf Hickel unterstrich in seiner Laudatio: „Alle Krimis, die in dieses großartige Buch aufgenommen worden sind, sind Siegerinnen und Sieger dieses Wettbewerbs.“

„Tatort Borgfeld“ heißt das Buch. Der Krimiband mit 22 Kurzgeschichten auf 216 Seiten erscheint im Borgfelder Donat Verlag. Wer eines der 500 Exemplare erwerben möchte, für den richtet das Kulturforum an diesem Sonnabend, 28. November, ab 9 Uhr einen Büchertisch vor dem Borgfelder Rewe-Markt ein. Autoren werden anwesend sein, um die Bücher auf Wunsch zu signieren.

Die Krimis spielen an Plätzen und Orten, die den Menschen aus der Region bestens bekannt sind, beschrieb Hickel in seiner Laudatio den Reiz der Geschichten. Die erste Preisträgerin sei für ihn – daraus machte Hickel keinen Hehl – ganz klar Maria Tegeler-Weinhardt. „Mich hat die Geschichte wirklich emotional umgehauen“, so der ehemalige Wirtschaftsprofessor unverblümt. Es gehe um Gewalt in Familien – gerade in Corona-Zeiten ein großes Thema. „Die Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit“, so Preisträgerin Tegeler-Weinhardt in einem Videostatement. Sie sei jedoch künstlerisch zugespitzt und an einen anderen Ort gehoben worden – ins Blockland.

Weitere Informationen

„Tatort Borgfeld“, herausgegeben vom Kulturforum Borgfeld, ist erschienen im Hardcover-Einband und ab 28. November zu einem Preis von 14,80 Euro im örtlichen Buchhandel erhältlich (ISBN 978-3-949116-02-5). Das Buch umfasst 216 Seiten, auf denen auch Fotografien von Reinhard Wirtz abgedruckt sind.