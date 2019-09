Rund um den Findorffhof geht die Suche nach einer neuen Spitze für den Heimatverein weiter. (Hans-Henning Hasselberg)

Grasberg. Noch drängt die Zeit nicht und Hilde Bibelhausen bleibt optimistisch. „Manches muss einfach ein bisschen reifen“, sagt die Vorsitzende des Findorff-Heimatvereins. Wie berichtet, will sie bei der turnusmäßigen Wahl im März 2020 nicht wieder antreten, zwei weitere Vorstandsmitglieder ebenfalls, und der Posten des stellvertretenden Schriftführers ist seit vergangenem März bereits unbesetzt. Nachfolgerinnen oder Nachfolger sind bislang nicht in Sicht. Ein Gespräch mit Bürgermeisterin Marion Schorfmann brachte zwar keine Vorstandskandidaten, jedoch Gedanken über neue Formate und Menschen auf dem Findorffhof. Schorfmann sagt: „Es kommt etwas Bewegung rein.“

Bisher habe sich bei ihr noch keiner gemeldet, der im Vorstand des Findorff-Heimatvereins mitarbeiten wolle, erzählt Hilde Bibelhausen. Ihren Rückzug begründet sie nicht nur mit dem Alter, im nächsten Jahr feiert sie ihren 80. Geburtstag. Nach 46 Jahren im Vorstand, 16 davon als Vorsitzende, seien jetzt andere Menschen mit neuen Ideen gefragt, hatte sie vor Kurzem gesagt. Eine Idee, diese zu finden, brachte sie zum Gespräch mit der Bürgermeisterin mit. Der Verein wolle die Bewohner der Nachbarstraßen zum Kennenlernen einladen, so Schorfmann. Ein Gedanke, den sie mitträgt. So könnte Neues entstehen, wie der Hof vielleicht noch anders als bisher genutzt werden könne. Freie Tage und Abende gebe es neben den festen Terminen des Heimatvereins noch einige. Schorfmann spricht vom Sondieren. Das bedeutet, dass derzeit Ideen und Ansprechpartner gesammelt werden. Etwas Sorgen bereite ihr die Reinigung der Räume. Bisher erledigen das die Vorstandsfrauen. Da wolle die Kommune schauen, ob sie eine Unterstützung für die Vereinsmitglieder finden könne. Gleiches gelte für das Rasenmähen im Außenbereich. Schorfmann sagt: „Die Anlage ist toll, weil sie so gut gepflegt ist. Diesen Standard zu halten ist eine kleine Herausforderung.“ Sie hoffe, auch dafür noch Leute zu finden.

Weitere Informationen zum Findorff-Heimatverein sind unter www.findorffhof.de.zu finden.