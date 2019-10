Für die Umstellungen zum Online-Banking haben ältere Borgfelder Bürger die Sparkasse kritisiert. Von ihr gab es jetzt eine Entschuldigung. (Monika Klemm)

Borgfeld. Stadtteilfilialleiter Marc Erigson von der Sparkasse Bremen hat sich im Sozialausschuss öffentlich bei den älteren Borgfeldern für die verbesserungswürdige Kommunikation bei der Umstellung vom alten auf das neue Sparbuch entschuldigt. Im Sozialausschuss räumte er ein, die Kunden hätten ein Recht auf Transparenz, Offenheit und gute Information.

Wie berichtet, hatten sich einige Borgfelder überrumpelt gefühlt, als sie in der örtlichen Filiale von ihrem alten Sparbuch kein Geld mehr abheben konnten. Ihr Vorwurf: Das Kreditinstitut habe nicht rechtzeitig und intensiv genug über die notwendige Umstellung auf ein neues Sparbuch-Format informiert. Das sei zum Nachteil vor allem älterer Bürger gewesen. Außerdem befürchten die Borgfelder den Abbau von Serviceleistungen, denn die Inhaber eines neuen Sparbuchs müssen ihr Konto am Automaten selbst verwalten und aktualisieren. Marc Erigson betonte, dass sich die Sparkasse dem Trend zum Onlinebanking nicht verschließen könne. Die Borgfelder Filiale solle dennoch erhalten bleiben. Die Sparkasse wolle sie für über 40 Millionen Euro zu einer Art Begegnungs- und Veranstaltungsort umbauen. „Wie das aussehen wird und was wir künftig dort anbieten werden, darüber grübeln wir noch“, so Erigson.

Borgfelds Seniorensprecher Johannes Huesmann bedauerte, dass in der Sitzung nur eine Handvoll älterer Bürger anwesend waren. Er sagte: „Dass digitalisiert werden muss, sehe ich ein, aber die Senioren müssen lernen können, wie es geht.“ Gleichzeitig kritisierte Huesmann die relativ hohen Kosten für Services wie den Geldbringdienst. Auch SPD-Politiker Bernd Stenner sieht in Borgfeld eine große Gruppe derer, die analog bedient werden möchten. Erigson versicherte: „Wir begleiten den Kunden intensivst“ – und wies unter anderem auf die von der Sparkasse angebotenen Veranstaltungen hin. Das rief eine Bewohnerin des Stiftungsdorfes auf den Plan. Sie monierte, dass es zu wenige Seminare gibt: Auf die Zusage für die Teilnahme an einem Seminar sicheres Onlinebanking habe sie ein halbes Jahr gewartet. Ein Banktraining monatlich sei zu wenig: „Das ist nicht kundenfreundlich. Die Alten brauchen Hilfe, und die wird ihnen nicht geboten.“ Jörn Broeksmid (CDU) bezweifelte zudem, dass es nach einer Übergangsphase in Borgfeld noch Ansprechpartner geben wird, die älteren Bürgern helfen. Dies befürchtet auch jene Zuhörerin, die an die über 80-Jährigen erinnerte: „Für sie ist es auch nicht mehr einfach zu lernen.“ Um selbstständig zu bleiben, müssten sie in speziellen Kursen sehr langsam ans Onlinebanking herangeführt werden. Wenn es eine entsprechende Nachfrage gebe, werde die Sparkasse entsprechende Veranstaltungen anbieten, versprach Michael Feht, Direktor für Privat- und Geschäftskunden. Im Workshop Onlinebanking am Dienstag, 5. November, ab 18 Uhr sind noch wenige Plätze frei, Telefon: 04 21 / 1 79 17 23.