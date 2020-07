Die verkleinerte Auswahl-Jury mit (von links) Beate Arnold (Barkenhoff), Cony Theis (Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg), Jörg van den Berg (Große Kunstschau) und Annett Reckert (Städtische Galerie Delmenhorst, Haus Coburg) hat im Mai in Worpswede getagt und sieben Künstler für die Shortlist zum Paula-Modersohn-Becker-Kunstpreis 2020 des Landkreises Osterholz nominiert. (Worpsweder Museumsverbund)

Worpswede. Worpswede und die Kunstpreise – das ist ein schwieriges Feld. Die wiederkehrenden Querelen um den von Albin Homeyer ausgelobten Kunstpreis Worpswede haben auch Auswirkungen auf den seriösen und bislang unumstrittenen Kunstpreis des Landkreises Osterholz gehabt, berichten Verantwortliche hinter vorgehaltener Hand. Die Unterscheidung falle manchen Außenstehenden schwer, zumal der Preis des Kreises nicht den Namen Worpswede, dafür aber den der berühmten Malerin Paula Modersohn Becker trägt.

Seit 2010 wird dieser Preis alle zwei Jahre vergeben, unterteilt in einen Haupt-, einen Sonder- und einen Nachwuchspreis. Die Ausschreibung zur sechsten Auflage, die wegen der Corona-Pandemie verlängert wurde, ist mittlerweile abgeschlossen. Die Preisverleihung findet am 14. November in der Großen Kunstschau statt, gefolgt von einer zweiteiligen Ausstellung dort und im Barkenhoff, die bis März 2021 zu sehen sein soll.

Anders als in den Vorjahren sind in diesem Jahr lokale Akteure eng einbezogen. Beate Arnold und Jörg van den Berg, künstlerische Leiter von Barkenhoff und Großer Kunstschau, sollten ursprünglich sowohl in der Auswahl- wie in der Preisjury sitzen und zudem die Ausstellungen in ihren Häusern selber kuratieren. Dabei bleibt es auch, aus der Preisjury aber haben sie sich mittlerweile zurückgezogen, wie van den Berg auf Nachfrage berichtet.

Klaus Benhof, Worpsweder Fotograf und Bewerber um den Preis, kritisiert diese Personalien scharf. Er findet, der Kunstpreis habe „Stallgeruch angenommen“ und befinde sich im Niedergang. Er habe angenommen, dass wie bisher externe Fachleute die Vor- und Endauswahl treffen. Seine Einschätzung: „Der neue Paula-Modersohn-Becker-Kunstpreis wurde 2010 ins Leben gerufen, um unter anderem dem etablierten Einfluss lokaler Juroren bei der Preisvergabe im Zeitraum 1980 bis 1999/2000 ein Ende zu bereiten und damit den Preis zu einem Wettbewerb von internationalem Rang aufzuwerten. Auf wundersame Weise schreitet nun auch dieser neue ausgeschriebene Preis unaufhaltsam in die ursprüngliche Enge seiner Herkunft.“ Für Benhof bleibt ein „äußerst fahler Beigeschmack“.

Jörg van den Berg stellt sich dieser Sichtweise entschieden entgegen. Die Preisträger der Vorjahre wie etwa Nezaket Eckici 2018, aber auch die Nominierten in diesem Jahr allein sprächen schon dagegen. Nominiert sind 2020 unter anderem auch Gabriela Oberkofler und Tilo Schulz, die auf Einladung der Museen in Worpswede tätig waren. Der Kunstpreis setzt einen „darstellbaren Bezug“ zum Land Niedersachsen oder zu Bremen voraus, er wird nicht für einzelne Arbeiten, sondern immer für das Gesamtwerk vergeben.

Örtliche Kompetenz

„Es geht nicht, dass wir bei diesem Preis die Kompetenz vor Ort nicht berücksichtigen“, macht van den Berg deutlich. Deshalb seien er und Arnold in die Jurys gegangen. Als deutlich wurde, dass Beteiligte aus ihren gemeinsamen Ausstellungsprojekten nominiert wurden, hätten sie umgehend die Preisjury wieder verlassen, um keinerlei Verdacht der Mauschelei aufkommen zu lassen. Sie besteht damit wieder nur aus Externen: Jule Hillgärtner, Direktorin des Kunstvereins Braunschweig, Stephan Berg, Kunstmuseum Bonn, und einem noch nicht benannten Dritten.

Die Shortlist der Nominierten wurde Ende Juni bekannt gegeben. Die offizielle Webseite des Preises unter www.pmb-kunstpreis.de trägt aber der Umbesetzung der Preisjury – Stand Redaktionsschluss am Donnerstag – nicht Rechnung. Genauso wenig ist dort bislang dokumentiert, dass es auch in der Auswahljury eine Änderung gegeben hat: Um ein Patt zu verhindern, war das Gremium ursprünglich mit fünf Personen besetzt: Außer Beate Arnold und Jörg van den Berg gehörten Janneke de Vries, Direktorin der Bremer Weserburg, die Leiterin der Städtischen Galerie Delmenhorst, Annett Reckert, und Cony Theis, Professorin an der Hochschule Ottersberg, dazu. Da de Vries am Tag der Jurysitzung erkrankt war, tagte die Runde nur zu viert. Deshalb, so van den Berg, habe man sich auf eine „saubere Variante“ verständigt, nach der alle Entscheidungen einstimmig gefällt werden mussten. Nach außen kommuniziert wurden weder die Veränderungen im Vorfeld noch die im Verlauf der Nominierung.

Für Jörg van den Berg ist die personelle Neuorientierung dennoch ein richtiges Signal. Er betrachtet die Verbindung von lokaler Kompetenz und außenstehender Reaktion als positiv, der Preis sei „eine Visitenkarte in die deutsche Kunstszene hinein“. Es gehe nicht um Protektionismus, sondern auch darum, mit herausragenden Positionen Multiplikatoren auf Worpswede aufmerksam zu machen.