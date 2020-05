Im Lilienthaler Rathaus ist gerade nicht viel los. Die politischen Gremien tagen per Videokonferenz. (Hans-Henning Hasselberg)

Lilienthal. In der Lilienthaler Kommunalpolitik gibt es Unmut darüber, dass Sitzungen von Ratsausschüssen wegen der Corona-Gefahren abgesagt werden und die Verwaltung zu internen Videokonferenzen einlädt, um die Ratsleute auf dem Laufenden zu halten. „Die Öffentlichkeit kriegt gar nichts mehr mit. Keine Presse. Keine Fragestunde. Ich bin sehr unzufrieden, wie das vonstatten geht“, bemängelt Reinhard Seekamp (Die Linke).

Am Donnerstag hatte die Gemeindeverwaltung die Mitglieder des Bildungsausschusses erstmals zu einer Videokonferenz eingeladen, um Informationen zu den Grundschul-Anmeldungen weiter zu geben und eine Anfrage der Grünen zu den Kindertagesstätten zu beantworten. Als offizielle Sitzung galt die Runde nicht, sondern als ein informelles Treffen. Im Rathaus heißt es, in der Corona-Krise seien die Gemeinden vom Niedersächsischen Innenministerium angehalten worden, Zusammenkünfte auf das Nötigste zu beschränken. „Wenn wir nichts haben, was dringlich ist, dann gilt der Grundsatz, dass keine Sitzungen stattfinden sollen“, sagt Bürgermeister Kristian Tangermann. Aus Mangel an relevanten Tagesordnungspunkten ist auch die für Anfang Juni geplante Sitzung des Finanzausschusses abgesagt worden. Nicht ausfallen soll dagegen die Ratssitzung am 18. Juni, auch wenn es dort bis dato nur um die Umbesetzungen geht, die sich aus dem Austritt von Ratsherr Hanno Dehlwes aus der Grünen-Fraktion ergeben haben.

Reinhard Seekamp findet es schlecht, dass die Ratsausschüsse momentan darauf beschränkt sind, nur noch Berichte der Verwaltung entgegen zu nehmen. Er vermisst die politische Auseinandersetzung und hält es für ein fatales Signal, wenn so getan werde, als gebe es in der Politik nichts Ernsthaftes zu besprechen. „Politik findet in Debatten zur Meinungsbildung statt, und dies hat Einfluss auf das Handeln der Verwaltung, auch wenn es nicht um konkrete Beschlüsse geht“, sagt er. Der Ratsherr erinnert sich noch gut an die Situation vor einem Jahr, als im Bildungsausschuss ebenfalls die Grundschulen und Kindertagesstätten ein Thema waren und dort in öffentlicher Runde lebhaft gestritten wurde. Dieser Art der Auseinandersetzung bleibe nun auf der Strecke.

Meike Artmann von den Grünen findet es positiv, dass die Verwaltung auf diesem Weg überhaupt etwas tut, um die Ratspolitik zu informieren. Sie sagt, der Anstoß dazu sei aus den Reihen der Politik gekommen, von der Verwaltung habe es ein solches Angebot nicht gegeben, was der Bürgermeister wiederum bestreitet. Artmann hat gleichwohl festgestellt, dass Videokonferenzen etwas anderes sind als Zusammenkünfte mit der Möglichkeit für die Einwohner, ihre Sorgen und Nöte persönlich in der Fragestunde loszuwerden. In der Videokonferenz habe sie die Kritik von Eltern mit Kita-Kindern vorgetragen, die sie seit März erreicht haben. „Wenn sich Eltern in den Fragestunden persönlich zu Wort melden, hat das aber noch eine ganz andere Wirkung und Schärfe“, sagt die Grünen-Ratsfrau.

Bürgermeister Kiristian Tangermann hat Verständnis dafür, dass Seekamp & Co. unzufrieden sind. "Keiner ist fröhlich damit. Und auch mir fehlt etwas. Aber es gibt nun mal die Vorgaben aus dem Innenministerium", sagt er. Der Rathauschef führt zudem die Vorbildfunktion an, die die Politik und Verwaltung in diesen Corona-Zeiten zu erfüllen hätten. "Wir rufen die Bürger dazu auf, alle unnnötigen sozialen Kontakte zu vermeiden und gleichzeitig trifft sich die Politik weiterhin, um Berichte entgegen zu nehmen. Das passt nicht zusammen", sagt er. An der für Juni vorgesehenen öffentlichen Ratssitzung will der Bürgermeister trotz der bisher dürftigen Themen festhalten: Aus seiner Sicht wäre es ein schlechtes Signal, sich in die Sommerpause zu verabschieden, ohne dass das Gemeindeparlament noch einmal zusammengekommen ist. Und vielleicht gibt es bis dahin doch etwas zu bereden, so zum Beispiel die Finanzlage der Gemeinde, die sich infolge der sinkenden Steuereinnahmen noch einmal drastisch verschlechtern dürfte.

Die letzte Sitzung des Lilienthaler Gemeinderates hat es übrigens im Februar gegeben. Die letzte öffentliche Ausschusssitzung fand Anfang März statt. Danach gab es vier Zusammenkünfte des aus acht Ratsleuten plus Bürgermeister bestehenden Verwaltungsausschusses, der stets unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagt.