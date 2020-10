Setzen sich für ein attraktives Ortszentrum ein (von links): Jürgen Klaes, Wolfgang Klüver, Jörn Broeksmid und Alexander Keil vom Borgfelder Bauausschuss. (CARMEN JASPERSEN)

Borgfeld. Einen Vormittag lang gemütlich bummeln, das ein oder andere einkaufen und einen Arztbesuch erledigen – ob Borgfeld in den nächsten Jahrzehnten dafür attraktiv genug bleibt, steht nach Ansicht einiger Ortspolitiker in den Sternen. Die Mitglieder aller Fraktionen im Bauausschuss jedenfalls fühlen sich von den Behörden unverstanden, wenn es um die künftige Entwicklung des Einzelhandels geht. Sie glauben sogar, die Verwaltung will den moderaten Ausbau der Nahversorgung in Borgfeld verhindern. Deshalb appellieren Wolfgang Klüver (CDU), Jürgen Klaes (Grüne), Alexander Keil (SPD) und Jörn Broeksmid (CDU) jetzt an die Stadtplaner: Für ein abwechslungsreiches Angebot müsse der Ortskern bis einschließlich Viohl ins Auge gefasst werden.

Erst vor drei Wochen hatten Experten aus Ortspolitik, Stadtplanung, der Bremischen Handelskammer, Borgfelder Geschäftsleute und Architekten in einem Workshop über die künftige Entwicklung des Einzelhandels an der Wümme diskutiert. Die Mehrheit der Teilnehmenden wünschte sich eine Erweiterung der Einkaufsmöglichkeiten in Borgfeld, das Bauvorhaben am Standort des Baumarktes Viohl wurde überwiegend positiv bewertet. Einen Konsens gab es auch darüber, dass der Einzelhandel mehr Fläche bekommen soll.

Die Stadtplaner aber haben eigene Vorstellungen von der Zukunft der Borgfelder Einzelhandelslandschaft. Unter anderem schlagen sie die Schaffung neuer Einzelhandelsflächen auf dem Rewe-Parkplatz vor. Dort, meinen sie, könnten unter anderem ein Discounter und ein Drogeriemarkt entstehen. Dem Entwurf für das Viohl-Vorhaben steht das Ressort skeptisch gegenüber.

Viele kleinere Unternehmen

Diesen Ansätzen, kritisieren die Politiker im Bauausschuss, liege unter anderem eine unvollständige Übersicht bestehender mittelständischer Unternehmen zugrunde. Links liegen lassen die städtischen Planer laut Jürgen Klaes auch nicht kommerzielle Strukturen wie Bildungs- und kulturelle Einrichtungen sowie Parks. „Eine Planung, wie sie das Bauressort vorschlägt, könnte fatale Auswirkungen für den Einzelhandelsstandort haben“, warnt der Ausschussvorsitzende Wolfgang Klüver. „Die Stadt sagt, Viohl ist nicht so einfach machbar, aber auf der Fläche, wo jetzt der Baumarkt steht, gab es schon immer Gewerbe.“ Die Gebrüder Viohl wollen bekanntlich den Baumarkt verkleinern und die übrigen Fläche voraussichtlich an Aldi, einen Drogeriemarkt und eventuell ein Café vermieten. Im Obergeschoss sollen Wohnungen entstehen. „Das ist eine einmalige Chance für Borgfeld, um der stark gewachsenen Einwohnerzahl gerecht zu werden“, glaubt Klüver. Ziel müsse es sein, dass die Borgfelder im Umkreis von einem Kilometer alles einkaufen können, was sie zum Leben benötigen – „ohne nach Lilienthal oder Horn zu fahren“. Der Borgfelder Bauausschuss und der Beirat haben dafür „deutliche Verbesserungsvorschläge“ geliefert. „Wir wollen konstruktiv arbeiten und das Beste für Borgfeld erreichen.“ Doch das sei schwierig, wenn die Anregungen aus Borgfeld nicht ernst genommen werden.

Klüver wundert sich über die Zögerlichkeit im Bauressort. „Dort, wo das Viohl-Projekt entstehen soll, war schon immer Gewerbe“, sagt er, „Viohl will die Hälfte seines Grundstücks neu entwickeln, das ist eine einmalige Chance.“ CDU-Kollege Jörn Broeksmid: „Wir bekommen bezahlbaren Wohnraum, die Strukturen werden vernünftig und maßvoll ausgebaut und es entstehen Parkplätze.“ Bis zu Viohl Flächen für kleinteiliges Gewerbe zu schaffen und so Lücken zu schließen, mache auch städtebaulich Sinn. Seit es die Wohngebiete Borgfeld-Ost und -West gibt, habe sich der geografische Dorfmittelpunkt ohnehin an die Kreuzung Borgfelder Allee/Borgfelder Heerstraße und Daniel-Jacobs-Allee verschoben. „Wer sagt denn, dass sich dort nicht auch noch Gewerbe ansiedelt?“ Und Wolfgang Klüver erinnert daran, dass es gegenüber von Viohl, auf der anderen Seite der Borgfelder Heerstraße, gewerblich genutzte Häuser gibt. „Wir sollten die Möglichkeit offenhalten, dass sich dort wieder mehr Gewerbe ansiedelt.“ Grünen-Politiker Jürgen Klaes sieht ebenfalls Vorteile des Vorhabens Viohl: „Wenn umgesetzt wird, was die Behörden vorschlagen, fallen auf dem Rewe-Parkplatz Stellflächen weg.“ Das mache die Ortsmitte unattraktiver.

Der Beirat will seine Vorstellungen der Behörde schriftlich vorlegen. Denn: bleibe das Borgfelder Zentrum klein, drohe der Einzelhandel in Richtung Viohl „auszutrocknen“, befürchten Broeksmid und SPD-Politiker Alexander Keil. „Kommt unser Konzept nicht zum Tragen, müssen die Planer stichhaltig begründen, warum sie gegen einen Großteil der Borgfelder Bevölkerung und den Beirat planen.“