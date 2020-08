Anwohner am Krögersweg protestieren gegen die geplante Spielothek. (Christian Kosak)

Borgfeld. Ist der Bau einer Spielhalle mitten im Wohngebiet tatsächlich erlaubt? Welche Auswirkungen könnte der Betrieb haben und gibt es Alternativen? Was die künftige Nutzung des Hauses Krögersweg 7 angeht, gibt es trotz Genehmigung durch die Behörden Klärungsbedarf. Vor diesem Hintergrund wollen sich die Politiker im Beirat die Bebauungspläne genauer ansehen – „um Handlungs- und Planungssicherheit für Bürger und Unternehmer herzustellen“, wie CDU-Fraktionschef Jörn Broeksmid sagt. Die Behörden aber, kritisiert er, seien dabei keine große Hilfe.

Broeksmid wirft deren Mitarbeitern vor, die Durchsicht der Akten zu verhindern. Er und die Politiker anderer Fraktionen im Beirat machen nun Druck, sie wollen die Unterlagen einsehen, in der auch die Genehmigung der Spielhalle hinterlegt ist. Aufgrund der Proteste vieler Borgfelder Bürger (es gibt offenbar 1000 Unterschriften sowie eine Petition gegen das Vorhaben) bestehe erheblicher Handlungsdruck für zügige Transparenz seitens der Behörde, monierte Broeksmid. Bekanntlich treibt die Borgfelder die Sorge um, eine Spielhalle in der Nachbarschaft könnte ihre Grundstücke entwerten und den Schutz von Kindern und Jugendlichen gefährden. Sowohl der Ortsamtsleiter und der Beiratssprecher als auch betroffene Nachbarn seien bei der Baubehörde jedoch immer wieder abgeblitzt, heißt es.

Indes befürchten die Kritiker einer Spielothek im Haus Krögersweg 7, dass die Umbauarbeiten weiter vorangetrieben und Fakten geschaffen werden. Immerhin: Inzwischen ist ein in den Straßenraum hineinragender Bauschuttcontainer abgeholt worden. An den Plänen des Hauseigentümers habe sich aber nichts geändert, bestätigte an diesem Montag der Sprecher einer PR-Agentur im Namen des Hausbesitzers auf Anfrage.

Wolfgang Klüver, seines Zeichens Sprecher des Bauausschusses im Beirat Borgfeld, fordert nun eine Überarbeitung der Bebauungspläne, in denen unter anderem die Art der Nutzung von Flächen festgeschrieben ist. Klüver möchte Spielhallen im Ortsteil Borgfeld planungsrechtlich ausschließen, heißt es in der Mitteilung der CDU. „Die neueren Bebauungspläne untersagen Vergnügungsstätten in Mischgebieten durch entsprechende textliche Festsetzungen ausdrücklich“, so Klüver. Die älteren Pläne müssten entsprechend angepasst werden. So könne ein Rechtsstreit, wie er jetzt zwischen dem Hauseigentümer und den Anwohnern um die Spielhalle am Krögersweg entbrannt sei, künftig verhindert werden.

Die CDU-Fraktion hat laut Broeksmid einen entsprechenden Antrag in den Beirat eingebracht, die älteren B-Pläne im Rahmen einer Planungskonferenz zwischen der Baubehörde und dem Beirat zu überarbeiten, um die Änderungen von der Stadtbürgerschaft absegnen zu lassen.