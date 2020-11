Die Filiale der Postbank an der Lilienthaler Heerstraße macht am kommenden Dienstag dicht. Kunden und Lokalpolitiker sind empört. (Antje Stürmann)

Borgfeld/Lehesterdeich. Die Horner Postbankfiliale an der Kopernikusstraße macht am 16. November dicht – das weckt auch den Unmut der Borgfelder. Beiratssprecher Gernot Erik Burghardt (FDP) fordert den Beirat auf, sich mit einem Schreiben an die Betreiberin in Bonn zu wenden und Stellung zu beziehen. Borgfelder Kunden, die persönliche Beratung benötigten, müssten dazu jetzt bis zur Filiale an der Domsheide fahren, vermutet Burghardt. Grünenpolitiker Jürgen Klaes regt an: „Wenigstens die Kassenautomaten sollten an der Kopernikusstraße bleiben.“

Zurzeit bieten Postbank und Deutsche Post im Gebäude Lilienthaler Heerstraße 189 umfassende Leistungen an, angefangen von der persönlichen Beratung in Gelddingen und zu Postangelegenheiten, einem kleinen Schreibwarenshop, Postfächern und Geldautomaten bis hin zur Immobilienberatung. Als Alternative für die Finanzdienstleistungen empfiehlt die Postbank das Postbankfinanzcenter an der Berliner Freiheit 8 in der Vahr. Post- und Paketangelegenheiten dagegen können Borgfelder Kunden nach Angaben der Deutsche Post DHL Group in der Partner-Filiale Horner Patronen-Tankstelle, Edisonstraße 12, erledigen oder in der Postfiliale Lilienthal (Hauptstraße 42). Paketstationen befinden sich bei den Standorten der Discounter Aldi (Hamfhofsweg 59) und Rewe (Borgfelder Heerstraße 44). Einen DHL-Paketshop gibt es zudem in Lilienthal bei Audio-TV-Sat Wirth (Hauptstraße 69).

Die zum Konzern Deutsche Bank gehörende Postbank begründet die Schließung ihrer Filiale damit, dass sich die Geschäfte im Gebäude Lilienthaler Heerstraße 189 nicht mehr rentierten. Der Beirat in Horn-Lehe äußert sich zu dem angekündigten Schritt kritisch. Die Politiker fordern einhellig, die Deutsche Post solle im Rahmen ihrer sozialen Verantwortung zeitnah für einen behindertengerechten Zugang am Service-Point in der Edisonstraße sorgen. Kunden vor Ort bemängeln auf Nachfrage auch die fehlenden Parkplätze. Die Horner Stadtteilpolitiker sind skeptisch, ob Rettungswagen des in der Edisonstraße ansässigen ASB nicht durch Falschparker behindert werden könnten. Zusammenfassend heißt es im Horner Beirat: „Mit Empörung nehmen wir die Information zur Kenntnis, dass die Postfiliale an der Lilienthaler Heerstraße 189 Mitte November für den Service-Bereich geschlossen werden soll.“ Jetzt sollten die Borgfelder nachlegen, meint Beiratssprecher Gernot Erik Burghardt. Die Borgfelder Politiker haben im Beirat Zustimmung signalisiert.

Der Sprecher der Deutsche Post DHL Group, Stefan Laetsch, versucht die Sorge der Borgfelder, künftig keine persönlichen Ansprechpartner in der Nähe zu haben, mit folgenden Worten zu mildern: Die Partner im Einzelhandel böten mehr Service und deutlich längere Öffnungszeiten.

„Die Betreiber der Partnerfilialen der Deutschen Post werden selbstverständlich geschult und können unsere Kunden gut beraten.“ Reine Postfilialen gebe es bereits seit 25 Jahren nicht mehr, so Stefan Laetsch. Und zum Thema Barrierefreiheit sagt er: „Wir suchen nach Möglichkeit Partnerfilialen, in denen eine Barrierefreiheit gegeben ist.“ Wo ein barrierefreier Zugang baulich nicht möglich sei, „statten wir unsere Partnerfilialen gelegentlich auch mit Funkklingeln aus“. Damit könnten Kunden auch draußen bedient werden.