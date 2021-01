Die meisten niedersächsischen Schülerinnen und Schüler werden in den nächsten drei Wochen wegen der anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen zu Hause bleiben. Ausnahmen gibt es für Grundschüler und Abschlussklassen. (Hauke-Christian Dittrich/DPA)

Landkreis Osterholz. Mit „Unverständnis“ hat der Osterholzer Kreiselternrat auf den neuen Fahrplan des niedersächsischen Kultusministeriums für die Schulen ab 10. Januar reagiert (wir berichteten). Es sei bereits nach der letzten Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundesregierung absehbar gewesen, dass das Ziel, einen Inzidenzwert von 50 Infektionen zu unterschreiten, nicht realisierbar wäre, sagte Ricus Winsenborg, Vorsitzender des Kreiselternrates. „Die niedersächsische Landesregierung hat aber offensichtlich auf ein Wunder gehofft, statt die Beschulung unserer Kinder unter Pandemiebedingungen weiter zu entwickeln“, rügt Winsenborg. Das Wechselmodell (Szenario B) weise als einzige derzeitig vorhandene Alternative eine Balance zwischen Infektionsschutz und Präsenzunterricht auf.

„Lernen ist eine so vielschichtige Aufgabe, die allein durch digitale Programme im Videoklassenzimmer nicht bewältigt werden kann“, meint Ricus Winsenborg. Ein Lernen in Winterbekleidung in stetig durchgelüfteten Räumen stelle aus Sicht der Eltern jedenfalls keine Option dar. Gleichzeitig müssten Alternativen zum derzeitigen Infektionsschutz – wie etwa die Forderung des Landeselternrates Niedersachsen nach Beschaffung von Luftfilteranlagen und Plexiglastrennwänden – in den Schulen geprüft werden. Das ist nach Meinung der Landesvertretung der Eltern ein nachhaltiger Infektionsschutz und sichere eine langfristige Planbarkeit des Schulalltags.