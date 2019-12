Eine Mutter hilft ihrem Kind beim Einstieg in den Bibliotheksbus an der Grundschule Am Borgfelder Saatland, an der der Bus Halt macht. (Michael Matthey)

Borgfeld. Seit vielen Jahren sind Raser und Falschparker vor der Grundschule am Borgfelder Saatland ein großes Thema. Das Amt für Straßen und Verkehr hat schließlich vor ein paar Wochen eine Verkehrsberuhigungsmaßnahme direkt vor der Schule installiert. Seitdem gibt es neues Problem: Der Stadtbibliotheksbus kann nicht mehr rangieren. Gemeinsam ringen die Beteiligten nun um eine Lösung.

Schulleiterin Kerstin Kinner und ihr Stelllvertreter Arnd Kunze haben schon viel auf die Beine gestellt, um Grundschulkindern einen sicheren Schulweg zu garantieren. Über mehrere Jahre hatte die Schule eine Verkehrsberuhigung am Borgfelder Saatland gefordert. „Wir haben sehr viel dazu diskutiert – unter anderem mit dem Amt für Straßen und Verkehr, dem Borgfelder Ortsamt, dem Elternbeirat und natürlich mit den Kindern“, berichtet die Schulleiterin.

Verkehrsamt macht Nägel mit Köpfen

Das Verkehrsamt hatte nach den ausgiebigen Diskussionen um mögliche Maßnahmen Nägel mit Köpfen gemacht und im Herbst zwei etwa 1,20 Meter hohe Pfähle am Rande der Fahrbahn vor dem Schulgebäude installiert. Eine Maßnahme, für die sich auch der Ortsbeirat in der vergangenen Legislaturperiode eingesetzt habe, berichtet Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe. Man hatte gehofft, alle Beteiligten an dem Verfahren zu beteiligen, erklärt Schulleiterin Kinner. Doch die Busbibliothek habe man in der Tat vergessen.

Deren Leiter, Matthias Weyh, möchte das Thema nicht „überdramatisieren“, kritisiert jedoch: „Leider wurden wir bei den Planungen dieser Maßnahme nicht einbezogen.“ Bei der Anfahrt ans Borgfelder Saatland musste Fahrer Weyh feststellen, „dass die Straße so nicht mehr für den Bibliotheksbus durchgängig passierbar ist.“ Der Bus habe eine Länge von 12,5 Metern und einen Achsabstand von 8,5 Metern. Es zeige sich, dass der bisherige Standort nur mit aufwändigem Rangieren angefahren werden könne. „Und damit mit stark erhöhtem Risiko von Sach- oder Personenschäden in genau dem Bereich, der eigentlich durch die Maßnahme sicherer gemacht werden sollte“, kritisiert Weyh.

„Die Poller sind zur Erhöhung des Abstandes zwischen den Aufstellflächen und den motorisierten Verkehrsteilnehmern in die Fahrbahn gesetzt worden“, erklärt dazu Verkehrsamtssprecher Martin Stellmann. Sie sollten in den kommenden Wochen noch „durch Markierungen auf der Fahrbahn verdeutlicht werden“, berichtet der Sprecher. Die Problematik mit dem Bus sei vor zwei Tagen an die Behörde herausgetragen worden, man suche nach einer Lösung.

Zwei Varianten stehen im Moment zur Debatte: Entweder wird die Verkehrsberuhigungsmaßnahme noch einmal überarbeitet oder der Stadtbibliotheksbus muss sich eine neue Haltestelle suchen. Neben der Schulleitung will auch Ortsamtsleiter Bramsiepe an der Verkehrsberuhigungsmaßnahme festhalten. Und auch Behördensprecher Stellmann lässt durchblicken, dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Lösung finden werde. Selbst Bibliotheksbus-Leiter Weyh ist zuversichtlich. Am Montag, 16. Dezember, sei die rollende Bücherei noch einmal vor Ort. „Sollten wir bis dahin noch keine Dauerlösung gefunden haben, suchen wir uns einen provisorischen Standort im Wohnviertel und geben diesen dann durch Aushänge vor Ort und per Twitter bekannt“, erklärt Weyh.