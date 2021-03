Bis Frösche und Kröten laichen, dauert es noch ein bisschen. Im Kreis Osterholz beginne die Krötenwanderung meist erst Mitte März, berichtet Biologe Tasso Schikore. (Kosak)

Landkreis Osterholz. Der Winter hat in diesem Jahr eine regelrechte Achterbahnfahrt hingelegt. Erst war er deutlich zu warm, bevor es mit Nachttemperaturen um minus elf Grad und Dauerfrost während des Tages in den Eiskeller ging. Nicht einmal eine Woche später sorgten Sahara-Winde für Frühlingsstimmung. Inzwischen sind aber auch die verflogen und der Winter ist mit Nachtfrösten zurück. Kommt die Natur, sprich Amphibien und Igel, bei diesem Auf und Ab nicht durcheinander? Könnte es für sie gar tödlich sein? Die ersten Frösche sollen schließlich während der Sahara-Winde bereits an einigen Teichen gesichtet worden sein.

„Es war im Februar tatsächlich recht warm; die ersten Fledermäuse flogen schon rum“, bestätigt der Biologe Tasso Schikore von der Biologischen Station Osterholz auf Nachfrage. Die fallen zwar in keine Winterstarre, wie die Amphibien, halten aber wie Igel und Bilche – zu denen der Siebenschläfer gehört – einen Winterschlaf und sollten eigentlich auch noch nicht unterwegs sein. „Aber dass die Krötenwanderung bereits begonnen hat, kann ich nicht bestätigen“, betont der Biologe. Bei den gesichteten Amphibien, über die berichtet wurde, müsse es sich um einzelne Exemplare gehandelt haben.

Manche holt der Frost

„Laichbeginn ist meist Mitte März“, erklärt Schikore. Zwar habe es Jahre gegeben, in denen die Kröten und Frösche schon im Februar zum Ablaichen aus ihren Winterquartieren an ihre angestammten Gewässer gewandert seien. „Aber damit das passiert, muss es deutlich länger warm sein.“ Der Wintereinbruch mit den tiefen Minusgraden dürfte die Amphibien „gedrückt haben“. Sie aus dieser tiefen Starre zu holen, dafür hätten die wenigen warmen Tage nicht gereicht, meint er. An seinem eigenen Gartenteich habe er zumindest noch keine Amphibien gesichtet und auch an den Teichen im Stadtpark der Kreisstadt seien keine gewesen.

Falls der kurze Scheinfrühling um den 20. Februar herum dennoch einige Erdkröten, Grasfrösche und Lurche aus ihrer Winterstarre geweckt und zum Wandern animiert haben sollte, sei das noch kein Grund zur Sorge. Er kann allerdings nicht ausschließen, dass nicht alle die Rückkehr des Winters überlebt haben. Das käme darauf an, wo die Amphibien vom Frost eingeholt würden. „Die rennen dann nicht zu ihrem Winterquartier zurück“, sagt Tasso Schikore. „Die stellen einfach ihre Wanderung ein und buddeln sich an Ort und Stelle ein.“ Sei der Platz dafür nicht geeignet, könnte es tatsächlich passieren, dass ihnen ihr früher Aufbruch zum Verhängnis wird. Dabei handele es sich aber immer um Einzelschicksale. Flächendeckend passiere das nicht.

Irgendwann ist der Winter so weit fortgeschritten, dass die Kröten, Frösche und Lurche lange genug in ihrer Kältestarre verharrt und somit ihre Sollzeit in diesem Zustand quasi erfüllt haben. Die abendlichen Temperaturen betragen dann zehn bis elf Grad Celsius und die Amphibien tauen wieder auf und setzen ihren Weg zu ihrem Geburtstümpel fort. „Wenn es regnet und die Nässe in den Erdboden eindringt, reichen mitunter schon fünf Grad, um die Krötenwanderung auszulösen.“ Ist es feucht und warm, „dann knallt es richtig.“ Das seien für die Amphibien die besten Bedingungen für ihre Wanderung, erklärt Schikore.

Irgendwann, wenn besagte Sollzeit erfüllt sei, würden sie aber auf jeden Fall aufbrechen. Einzige Voraussetzung sei dann nur noch die Temperatur. Als wechselwarme Tiere bräuchten sie eine Mindesttemperatur, um sich bewegen zu können. Was passiere, sollte ein Winter das Land mal ein bis zwei Monate länger als üblich mit Frost und Eis überziehen, kann der Biologe nicht sagen. Dazu gibt es seines Wissens nach keine Untersuchungen. Möglich sei, dass die Amphibien dann – weil die Kältestarre zu lange anhält – den Winter nicht überlebten.

Trockenheit ist gefährlich

Abgesehen vom Straßenverkehr, dem unzählige Erdkröten, Grasfrösche und Lurche Jahr für Jahr bei ihrer Wanderung zum Opfer fallen, könne einem Amphibien-Bestand allerdings vor allem die Frühjahrstrockenheit gefährlich werden. Gefährlicher, als ein Frühstart ins Jahr. Denn diese Trockenheit hat in den Vorjahren bereits im April für sinkende Wasserstände in den Laichgewässern gesorgt. Problem: Amphibien legen ihren Laich zwischen den Pflanzen im Randbereich der Gewässer ab. Sinkt der Spiegel, fallen die Laichballen trocken und vertrocknen. Passiere das mehrere Jahre nacheinander, könnten ganze Amphibien-Bestände an einem Gewässer verschwinden. Selbst so große Bestände, wie es sie in den vergangenen Jahren im Teich am Kreishaus in Osterholz-Scharmbeck gab, könnten so verschwinden. Schikore spricht von der Gefahr des „lokalen Artensterbens“.

Auf den Igel angesprochen, winkt Tasso Schikore indes ab. „Während der warmen Februar-Tage habe ich keine Igel rumlaufen sehen.“ Und in seinem Garten überwinterten ein paar von ihnen. Natürlich könnten solch hohe Temperaturen Igel vorzeitig aus dem Winterschlaf reißen. Und das sollte nicht zu oft passieren. Genauso wenig wie bei Fledermäusen. Das würde sie zu viel Energie und am Ende das Leben kosten. Auch würden sie so früh im Jahr noch gar keine Nahrung finden. Aber dieses Problem sieht Schikore derzeit nicht.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Igel, wenn er im Herbst abwandert, beim Queren einer Straße vom Auto getötet wird, sei größer. Denn ihre Zahl im Siedlungsbereich nehme stetig zu. Da es sich bei Igeln um Einzelgänger handelt, müssten sie deshalb neue Reviere erschließen – mit dem Risiko, überfahren zu werden. Der Druck auf die Igelpopulation, abzuwandern, nehme durch jeden kranken und unterernährten Igel zu, der über den Winter gepäppelt und wieder ausgewildert werde. Er wolle niemanden kritisieren, der einen Igel rette. Aber jeder, der das tue, müsse sich dieser Folge bewusst sein, findet der Biologe.