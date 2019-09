Vor dem Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck musste sich ein Landwirt wegen Tierquälerei verantworten – und wurde zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung sowie einer Geldstrafe verurteilt. (Peter Steffen)

Landkreis Osterholz. Angeklagt war ein 57-jähriger Landwirt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Anzeige hatte die Veterinärabteilung des Landkreises Osterholz erstattet. Tierärzte der Abteilung hatten Mitte August vergangenen Jahres dem Hof des Milchbauern mit etwa 200 Kühen einen Besuch abgestattet. Dabei entdeckten sie, dass ein Bulle und vier Kühe nicht bedürfnisgerecht gehalten wurden. Der Bulle habe auf einem Spaltenboden gestanden, hätte aber eine weiche Unterlage benötigt, so der Vorwurf. Ein Spaltenboden besteht abwechselnd aus Balken und Spalten als Durchlass für Kot und Harn. Er ist aus Beton gefertigt.

Die Kühe hätten wegen mangelhafter Klauenpflege unter Lahmheit gelitten, warf die Staatsanwaltschaft dem 57-Jährigen weiter vor. Lahmheit bei Rindern gilt als multifaktorielle Krankheit, denn für sie sind mehrere Gründe verantwortlich. Diese Klauenerkrankung ist äußerst schmerzhaft.

Im Rahmen der Beweisaufnahme hörte Strafrichterin Johanna Kopischke zwei Tierärzte, den Haustierarzt des Landwirts und die Veterinärin des Landkreises, die den Stall mit besucht hatte. Der Haustierarzt informierte genauer über das Krankheitsbild und sprach von einer sogenannten Erdbeerfäule. Die Veterinärin sagte über den Zustand der Ställe und deren Beschaffenheit aus und gab ihre Eindrücke von den Tieren wieder. Außerdem waren die beiden Söhne des Landwirtes als Zeugen geladen. Sie arbeiten beide, ebenfalls als Landwirte, auf dem Hof ihres Vaters.

Für den Vertreter der Staatsanwaltschaft stand danach fest, dass bei den Rindern, wenngleich unterschiedlich, zwischen mehren Tagen und bis zu vier Wochen zum Teil hochgradige Lahmheiten bestanden hatten. „Das hat bei allen Tieren zu lang anhaltenden erheblichen Schmerzen geführt“, warf er dem Landwirt vor. Er beantragte eine Freiheitsstrafe von acht Monaten für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Dazu sollte noch eine Geldauflage von 1000 Euro zugunsten der Landeskasse kommen.

„Ich bin verwundert über die Ausführungen der Staatsanwaltschaft.“ Mit diesen Worten reagierte der Verteidiger des Angeklagten, Jörg Sommer, auf das Plädoyer. Er bedauerte, dass man aus seiner Sicht unterlassen habe, alles Entlastende zu würdigen und zu bewerten. Den Erläuterungen von Sommer zufolge, hätten die Landwirte zum Beispiel jeden Tag Sichtkontrollen vorgenommen. Es sei alles getan worden, um der Versorgung der Tiere gerecht zu werden, so der Verteidiger. „Mein Mandant hat sich nichts vorzuwerfen. Es gibt keine Grundlage, ihn zu bestrafen“, trat er für den Landwirt ein und forderte einen Freispruch. Darauf aber ließ sich Strafrichterin Johanna Kopischke nicht ein. Sie schloss sich stattdessen eher dem Antrag des Staatsanwaltes an. Den Landwirt verurteilte die Richterin zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten, für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Dazu brummte sie ihm als Auflage auf, 1000 Euro in 100-Monats-Raten an die Landeskasse zu zahlen.

„Sie haben die Kühe länger als nötig leiden lassen“, sagte die Vorsitzende in ihrer Urteilsbegründung. Zu Buche schlug bei der Verurteilung auch, dass der Landwirt schon einmal in der Vergangenheit gegen das Tierschutzgesetz verstoßen hatte. Damals waren 50 Tagessätze zu 20 Euro, 1000 Euro, als Geldstrafe fällig.