Künstlerin zeigt ihre Werke

Larissa Schröder singt nicht nur – sie malt auch. Demnächst sind die Bilder in Lilienthal zu sehen. (Kuhaupt)

Lilienthal. Eine neue Ausstellung präsentiert die Lilienthaler Gemeindebibliothek vom 29. Oktober bis zum 15. Dezember in den Räumen der Bibliothek im Kulturzentrum Murkens Hof, Klosterstraße 25. In der Reihe „Leser präsentieren sich" zeigt Larissa Schröder ihre Werke zum Thema "Kunst - fertig!". Die Künstlerin und Lebenskünstlerin, die in Düsseldorf geboren wurde und bis 1999 im Rheinland lebte, malte zunächst in einem Künstlerquartett. "Sie zeigt ihre Stärke in der Vielseitigkeit, weshalb sie Stillleben oder Akt genauso gerne erarbeitet, wie farbintensive, aber gegenstandslose Moderne. In allem ist ihr der Prozess, die Entwicklung sehr wichtig", heißt es in der Ankündigung. Schröder betätigt sich auch auf anderem Gebiet. Als Sängerin ist sie Teil des Trios "The Threemotions", das immer wieder in der Region zu sehen ist. Erst im September waren die drei Frauen beim Hoffest der WÜMME-ZEITUNG aufgetreten.