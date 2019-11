Sie braucht Unterstützung vom Landkreis: die Kunsthalle in Worpswede. (Bernd Kramer)

Ohne Frage ist die Worpsweder Kunsthalle ein wichtiger Standortfaktor für den Künstlerort. Dass dem Museum mit 60 000 Euro aus dem Kreishaushalt geholfen werden soll, findet dennoch nicht nur Zustimmung. Immerhin sind es Steuergelder, die in eine von einer privaten Stiftung getragene Einrichtung fließen. Und es sind Gelder aus dem Kreis, weil Worpswede selbst viel zu klamm ist, um das Haus selbst zu retten. Die in Not geratene Stiftung Netzel zeigt aber das ganze Dilemma der Museen auf: Sie sind nur dann privat zu tragen, wenn Geldgeber dahinterstehen. Mit der Gründung des Museumsverbunds und dem Überführen der Häuser in Stiftungen sind wichtige Grundlagen für die Zukunftssicherung der Museen geschaffen worden, eine Garantie für finanzielle Sicherheit ist das aber nicht. Die öffentliche Hand soll einspringen, wenn es eng wird – und sie tut es aller Voraussicht nach.

Bleibt die Frage der Verhältnismäßigkeit: Gibt es nicht dringlichere Aufgaben, die im Kreis zu finanzieren sind? Marode Straßen beispielsweise. Und fließt nicht schon genug Geld nach Worpswede, während die Museumsanlage in der Kreisstadt krankt? Am Ende des Tages ist das eine Grundsatzfrage: Wie viel ist uns Kunst wert – und das nicht nur vor dem Hintergrund des kulturtouristischen Mehrwerts, der zurückfließt? Jörg van den Berg, Leiter der Großen Kunstschau in Worpswede, betrachtet Museen als Denkorte. Während die Gesellschaft in zunehmender Verrohung begriffen ist, kann Kultur die Menschen wieder an Werte erinnern, die ihnen vor Kurzem noch selbstverständlich waren. Empathie, soziales Miteinander, demokratischer Disput – all das gehört nicht ins Museum der Geschichte. Es sind entscheidende Teile einer emotionalen Intelligenz. Und diese Form der Bildung sollte uns lieb und in der Not auch teuer sein.