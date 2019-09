Das Orchester „Hamburger Camerata“ gastiert im November mit dem Programm „Pastorale – Beethovens 1. und 6. Sinfonie“ in Zevens Rathaussaal. (Romanus Fuhrmann)

Zeven. Konzerte, Theater, Ausstellungen und Vorträge – auch im zweiten Halbjahr wird in Zeven ein vielfältiges Kulturprogramm geboten. Auf Einladung der Volkshochschule (VHS) Zeven gastiert am Montag, 23. September, um 19 Uhr Detlef Stein mit dem Vortrag „Paul Gauguin – Südseebilder“ im Saal des Königin-Christinen-Hauses in Zeven. Die geplanten Zevener Geschichtsvorträge mit Gerd Biegel im Königin-Christinen-Haus am Freitag, 27. September, und Freitag, 25. Oktober, fallen hingegen aus.

Der Verein Pro Zeven lädt für Donnerstag, 10. Oktober, zu dem Diavortrag „Nepada Wildlife – vom Regenwald nach Zeven“ in den Zevener Rathaussaal ein. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Bis Sonntag, 24. November, ist in der Städtischen Galerie im Königin-Christinen-Haus die Ausstellung „Inneres Universum“ mit Keramikskulpturen von Su Min aus Bremen/Holste zu sehen. Die Galerie ist donnerstags und sonntags von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Das nächste Konzert aus der Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“ wurde auf Sonntag, 13. Oktober, 17 Uhr, terminiert. Timur Gasratov spielt „Die Goldberg-Variationen“ von Bach in der Aula am Klostergang. Die Volkshochschule Zeven veranstaltet am Montag, 21. Oktober, 19 Uhr, einen Vortrag mit dem hiesigen Musiker Ingolf Lienau. Zu dem Thema „Komponist im Portrait: Georg Philipp Telemann (1681-1767)“ wird er im Saal des Königin-Christinen-Hauses referieren.

Unter dem Titel „Archäologische Einblicke in die Anfänge Zevens – Erste Ergebnisse der Ausgrabungen Zur Reege“ hält Stefan Hesse am Donnerstag, 24. Oktober, 19 Uhr, einen Vortrag im Zevener Rathaussaal. Veranstalter ist die Kreisarchäologie Rotenburg.

Am Sonntag, 3. November, wird dann ab 17 Uhr das von der Samtgemeinde Zeven veranstaltete Samtgemeindekonzert des Orchesters „Hamburger Camerata“ mit dem Programm „Pastorale – Beethovens 1. und 6. Sinfonie“ im Rathaussaal zu hören sein. Zuvor wird Andreas Borbe am Montag, 28. Oktober, 20 Uhr, unter dem Titel „Landlust-Lebenslust-Natur: „Pastorale“ einen Einführungsvortrag zu diesem Sinfoniekonzert im Königin-Christinen-Haus halten. Veranstalter ist die VHS Zeven.

Eine weitere Vortragsveranstaltung bietet die VHS für Mittwoch, 6. November, im Saal des Königin-Christinen-Hauses an. Um 19 Uhr wird Detlef Stein den Vortrag „Kandinsky, Klee und das Künstlerleben in München um 1900“ halten.

Die Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“ wird am 10. November um 17 Uhr mit Katie Mahan und dem Programm „Mozart, Clair de Lune und ein Amerikaner in Paris!“ in der Aula am Klostergang fortgesetzt.

Am Montag, 25. November, und Dienstag, 26. November, führt das Tournee Theater Hamburg in Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde Zeven ab 14.30 Uhr im Rathaussaal das Weihnachtsmärchen „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ nach den Brüdern Grimm auf. An den Vormittagen finden geschlossene Vorstellungen für Kindergärten, Spielkreise und Schulen statt.

Gegenständliche Malerei der Ottersberger Künstlerin Tine Pockels gibt es von Sonntag, 1. Dezember, bis Sonntag, 23. Februar, in der Städtischen Galerie im Königin-Christinen-Haus in Zeven zu sehen. Musikalisch geht es am Sonntag, 8. Dezember, im Rahmen der Konzertreihe „Weltklassik am Klavier“ weiter. Um 17 Uhr präsentiert Maya Ando ihr Programm „Von lieblicher Stimmung zu Feuer und Flamme!“ in der Aula am Klostergang.

Zum Abschluss des diesjährigen Zevener Kulturprogramms ertönt am Sonntag, 22. Dezember, 15 Uhr – nicht nur – Adventsmusik aus dem Museum Kloster Zeven. Unter der Leitung von Ingolf Lienau spielt das VHS-Musikforum zu einem Konzert mit Kaffee und Weihnachtsgebäck im historischen Klostergebäude auf.