Landkreis Osterholz. Die Künstler Erik Hoffmann, Bernd Mertes und Heike Niderehe haben Jury und Publikum mit ihren Werken überzeugt: Sie sind Träger des jetzt überreichten Kulturpreises der Volksbank Osterholz Bremervörde für das Jahr 2019. Die drei Preisträger konnten mit geheimnisvoller Malerei, einer „Fankurve“ aus Sandstein und einem Werk zu Kunststilen punkten.

Im Zentrum der 28. Auflage des Kunstpreises stand das Thema „Tradition(en)“. 48 Künstler aus der Region hatten sich mit insgesamt 77 Arbeiten um die Auszeichnung beworben, wie Bankvorstand Jan Mackenberg in seiner Begrüßungsrede vor gut 160 Zuhörern in der Kreisstadt feststellte. Im Vorjahr seien es nur 37 Teilnehmer gewesen, die insgesamt 58 Werke der Öffentlichkeit vorstellten. „Wir freuen uns sehr über die ungebrochene Leidenschaft“, betonte Mackenberg.

Geheimnisvoll, spannungsreich und am Ende auf dem ersten Platz: „Jaspers – Egyptian Black Smoke“ von Erik Hoffmann. (fotos: CARMEN JASPERSEN)

In diesem Jahr bestand die Jury aus den Bremern Katharina Groth und Heinrich Honkomp. Aufgrund der beschränkten Platzkapazitäten in der Galerie von Gut Sandbeck sind 53 Werke von 40 Einreichern in die engere Wahl genommen worden. Zur Bewertung der Arbeiten sei man dann mehrere Stunden von Werk zu Werk gegangen, wie Katharina Groth in ihrer Laudatio erläuterte. Immer wieder hätten Heinrich Honkomp und sie den Zollstock gezückt, um die formalen Vorgaben an die Kunstobjekte zu überprüfen. So durften die Werke maximal einen mal einen Meter groß sein – Rahmen inklusive.

Das systematische Vorgehen, die Auswahl von Runde zu Runde zu reduzieren, sei für das Duo herausfordernd gewesen. Und mit jeder Etappe sei die Diskussion lebhafter geworden. Ihnen sei wichtig gewesen, eine möglichst große Auswahl und weite Bandbreite des Wettbewerb-Themas am Ende aufzuzeigen, machte Groth klar.

„Traditionen in Kunststilen“ von Heike Niderehe gewann den Publikumspreis. (CARMEN JASPERSEN)

Es galt, verschiedene Herangehensweise zu untersuchen. Die Künstler hatten sich mit Malerei, Fotografie, kunsthandwerklichen Stücken, Skulpturen, grafischen Arbeiten und Installationen dem Thema „Tradition(en)“ gewidmet. Am Ende sollte das eingereichte Werk schlichtweg überzeugen. „Gemeinsamer Tenor war, prämiert werden sollen die Werke, die uns sowohl in der künstlerischen Umsetzung des Themas technisch und inhaltlich nicht mehr losließen“, erklärte Kunsthistorikerin Katharina Groth.

Der Künstler Erik Hoffmann aus Lilienthal schaffte das. Sein Werk mit dem Titel „Jaspers – Egyptian Black Smoke“ errang als „spannungsreiches Gemälde in Acryl auf Leinwand“ die ungeteilte Aufmerksamkeit der Jury und den ersten Preis, der mit 2000 Euro dotiert war. Das Bild zeigt einen Katzenkopf inmitten von schwebenden Federn. Die Jury bezeichnet es in seiner Ausstrahlung als „geheimnisvoll und doch streng, lebendig und leicht und doch düster, klar, aber auch rätselhaft“. Es beschreibe unter anderem ein „Kräftemessen auf Leben und Tod“.

In Stein gemeisselt der zweite Preis von Bernd Mertes "Die Fankurve - Mein Fußballverein". (CARMEN JASPERSEN)

Auf den zweiten Rang kam die Sandstein-Arbeit von Bernd Mertes aus Schwanewede. Sie trägt den Titel „Die Fankurve“ mit dem Zusatz „Mein Fußballverein“.Erstmals hatte die Volksbank einen Publikumspreis ausgelobt. Dieser ging an die Lilienthalerin Heike Niderehe für das Werk „Traditionen in Kunststilen“. Sie erhielt ein Preisgeld von 500 Euro. Kunstinteressierte konnten eine Woche online und direkt in der Galerie ihr Lieblingswerk wählen. 547 gültige Stimmen wurden insgesamt abgegeben.

Die Arbeiten aller Teilnehmer sind noch bis Sonntag, 16. Februar, in der Galerie auf Gut Sandbeck ausgestellt. Die Ausstellung ist bei kostenfreiem Eintritt sonnabends von 15 bis 18 Uhr und sonntags durchgehend von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Besucher des „Theater in OHZ – Scharmbecker Speeldeel“ können die Werke jeweils in den Pausen der Spielzeiten betrachten.