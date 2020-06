Zwei verletzte Mitarbeiter in Grasberg

Kunde randaliert im Supermarkt

Lars Fischer

Gehörig über die Stränge geschlagen hat ein 25-Jähriger am Mittwochmorgen in Grasberg. Er randalierte in einem Supermarkt und lieferte sich ein Gerangel mit Mitarbeitern. Dabei gab es zwei Verletzte.